El 41% de los hogares colombianos cree que su situación es peor o mucho peor que hace un año

Gente con un trapo rojo colgado en una ventana que sirve como una señal de socorro a las personas que viven en barrios pobres durante el brote de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) en Soacha, Colombia. 8 de abril de 2020. REUTERS/Luisa González

En la más reciente encuesta de Pulso País del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las personas encuestadas de 23 ciudades consideraron que la situación económica de su hogar comparada con la de hace un año es peor en 2021. De hecho, en total entre hombres y mujeres, el 41,3 % lo ve así.

Frente a esta misma pregunta, según el 50 % de las personas en condición de pobreza de 23 ciudades, la situación está peor, mientras que las personas que no están dentro de ese espectro piensan que la situación está igual con un 42,4 %. En total, los dos grupos poblacionales (pobres y no pobre) consideran que la situación está peor en un 41,3 %, mientras que el 40% cree que todo sigue igual.

En el caso de las mujeres, el 42,5 % cree que la situación está peor y el 38,6 % considera que está igual, mientras que el 42 % de los hombres cree que todo sigue igual, mientras que el 39,4 % califica el 2021 como peor que el año pasado. En total los dos sexos creen que la situación está peor con un 41,3 %.

Por el lado de las proyecciones, el 39,5 % cree que en 12 meses, la situación va a estar igual. El 40 % de los hombres apoya esta teoría y las mujeres lo hacen con el 39,2 %. Solo el 4,3 % de los encuestados en las 23 ciudades considera que el 2022 va a ser un mejor año en materia de economía.

En el caso de las personas en condición de pobreza, el 37,3 % piensa que la situación va a estar mejor, pero las no pobres, con el 42,3 %, consideran que no va a ser así y que van a seguir igual económicamente. Sin embargo, en promedio, el 39,5 % piensa que van a tener un año igual en materia monetaria.

Capacidad de compra

El 60 % de las mujeres encuestadas consideran que este año no tienen mayores posibilidades de comprar ropa, zapatos y alimentos, pero los hombres la ven peor porque el 64 % también niega esta posibilidad en comparación con 2020. En total, el 62,8 % piensa que no tienen dinero suficiente para hacerlo y el 31 % cree que sí, mirándolo en retrospectiva con 2020.

En el caso de las personas pobres de las 23 ciudades encuestadas, el 73 % afirma que no tienen esa posibilidad, mientras que el el 23,5 % sí. En total, el 62,8 % de los encuestados entre pobres y no pobres asegura no poder acceder a alimentos y comidas.

Los niveles son más altos cuando se trata de considerar comprar muebles, televisores, lavadoras u otros electrodomésticos ya que el 78 % de la población, entre pobre y no pobre, considera que no puede acceder. El 85 % de los que están en condición de pobreza afirman que no, mientras que los no pobres lo creen en un 74 %.

Lo mismo pasa con la posibilidad de irse de vacaciones, el 94,8 % de los pobres cree que no puede hacerlo, el 82 % de los no pobres tampoco lo que lleva a un promedio total del 86 %. En el caso de las mujeres, ellas creen que no en un 87,9 %, los hombres en un 84 % y el promedio general en esta respuesta es del 86,5 %. Solo el 13 % de ambos encuestados cree que sí tiene la capacidad.

La encuesta se realizó en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Montería, Medellpin, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Tunja, Valledeupar, Villavicencio y Armenia.

Aquí la encuesta:

