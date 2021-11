Una colombiana murió en pleno vuelo con destino a España y la familia se enteró cuatro días después

Mientras se llega a esa fecha, la compañía dará seguimiento a los diferentes procesos que se necesitan para la reactivación de los vuelos. Foto de archivo. EFE / MARCELO SAYÃO

Una pasajera identificada como Celmira Ocampo murió en un vuelo que salió el 17 de noviembre desde Cali hacia España, al parecer, por un paro cardiaco. La mujer iba a visitar a familiares en Madrid y viajaba sola por lo que la tripulación no se enteró hasta que finalizó el vuelo que había fallecido.

Su esposo, quien esperaba que ella se reportara tras llegar a España se enteró tiempo después cuando nadie había tenido noticias de ella. Tanto Lizandro, su conyugue como su hijo trataron de comunicarse con la aerolínea y fue solo hasta cuatro días después que les dieron la información sobre el deceso de su familiar.

Como el cuerpo de Celmira llegó a España, hay un debate de quién debe asumir la repatriación del cuerpo, si la aerolínea Avianca por haber muerto en el vuelo o la familia, costo que no podrían asumir así que entre las opciones está el cremarla. El esposo no explica por qué no se comunicaron con él si tenían sus datos.

Por su parte, según el portal TuBarco, la aerolínea emitió un comunicado sobre el caso: “Avianca lamenta lo ocurrido con la pasajera luego de la llegada del vuelo a Madrid. En este momento los esfuerzos están concentrados en dar soporte a su familia en todo lo relacionado con la repatriación a Colombia”. En ese mismo se indica que la protección de datos de España impide manejar el caso de manera pública.

Ese medio pudo confirmar que Avianca estaría dispuesta a asumir los gastos de la repatriación del cuerpo de Celmira.

Por otro lado, en el mes de julio se conoció que un grupo de colombianos que viajaba desde Los Ángeles, Estados Unidos, hacia Bogotá, estaba atrapado en México, pues el avión de la aerolínea Avianca tuvo que aterrizar de emergencia en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, de la capital mexicana.

La emergencia ocurrió a las 4:00 a. m. cuando una pasajera se desmayó en pleno vuelo y tuvo que recibir atención médica de urgencia. Luego del aterrizaje forzoso, la mujer fue trasladada hasta un centro médico donde se descartó que se tratara de un caso de covid-19.

Una pasajera presentó problemas de salud. Siguiendo los protocolos, luego de brindarle primeros auxilios y de manera preventiva, el capitán al mando tomó la decisión de desviar el vuelo a México, por lo que la tripulación notificó a sanidad aeroportuaria para que le prestaran la asistencia necesaria a la llegada del vuelo”, se puede leer en el comunicado de la aerolínea, en donde agregaron que, “el desvío del avión en ningún momento representó una emergencia.

Luego de este incidente, 200 pasajeros fueron llevados al cuarto de inmigración de la terminal aérea mexicana y según varios pasajeros que publicaron información en sus cuentas de Twitter, han tenido que esperar a que se solucione el inconveniente.

“¿Qué pasa Avianca? Venimos del vuelo Av83 de Los Ángeles a Bogotá y nos han dejado parados en el aeropuerto Benito Juárez México. Nos dejaron sin condiciones de bio seguridad. ¡Estamos en una sala desde las 4:00 am! ¡Necesitamos que nos solucionen!”, escribió una pasajera del vuelo

Según la revista Semana, varios momentos de abuso de autoridad se registraron durante la espera. La revista aseguró que las mujeres solo podían ir al baño escoltadas por personas de seguridad, mientras que los hombres tenían que hacer las necesidades en la misma sala.

SIGA LEYENDO