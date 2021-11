El exjugador danés Brian Laudrup cuestionó el rendimiento del colombiano Alfredo Morelos

Alfredo Morelos, "el búfalo", en una fotografía de archivo. EFE/EPA/Ian McNicol / POOL

El exfutbolista Brian Laudrup militó en el Rangers en la década de los noventa, equipo con el que llegó a conseguir cinco títulos. El exjugador danés dio su impresión del colombiano Alfredo Morelos luego del partido del pasado fin de semana por la Copa de la Liga.

Hasta la fecha, Morelos suma siete goles en 21 partidos de esta temporada. Su rendimiento no ha sido el mejor a comparación de las campañas anteriores. Frente a esto, Laudrup habló para referirse a lo que puede ser el futuro del jugador si continúa con malos resultados después de que se mencionara la posibilidad de haber un cambio de equipo tras la salida de Gerrard al Aston Villa.

“¿En qué estás pensando si eres director deportivo de un club de Inglaterra, Francia, España o Alemania y estás mirando a Morelos? No está marcando en Europa, no está jugando bien y no parece interesado. No es una combinación para hacer que alguien busque su chequera. Sí Morelos quiere mudarse, no encontrará un nuevo club atractivo a menos que resuelva su forma”, comentó el exjugador del Rangers.

Así mismo, cuestionó la forma en cómo jugó el colombiano en la derrota por Copa de la Liga frente a Hibernian. “No puedo encontrar ninguna explicación sobre cómo se desempeñó Alfredo Morelos. Solíamos verlo al menos corriendo para presionar mucho al oponente. No siempre anotando, pero trabajando. El domingo, prácticamente caminó por la cancha. Durante años, se ha hablado regularmente de dónde podría ir Morelos después de los Rangers, de cuánto podría ser su tarifa de transferencia. Pero esta es la cuestión”.

Para Laudrup, “ganar el ‘55′ fue un logro importante y magnífico. Y sigo creyendo que hay grandes talentos en este equipo. No estoy seguro de si la expectativa de convertirse en un ganador en serie es un peso que algunos no pueden manejar. Obtendremos una respuesta más definitiva en los próximos meses”.

Además, confesó que con la llegada de Giovanni van Bronckhorst como nuevo director técnico, la escuadra escocesa tendrá que “recuperar las ganas de ser protagonista en todas las competencias que participe”.

Y añadió que: “Las credenciales de Van Bronckhorst son claras para mí. Tiene el pedigrí, el conocimiento táctico y la mentalidad necesaria para prosperar en este trabajo. Pero su primera tarea es hacer que los Rangers estén hambrientos de éxito una vez más”.

Por último, cabe resaltar que Morelos tiene 203 partidos con Rangers, 101 goles, 22 asistencias, 60 amarillas y 7 expulsiones en cinco temporadas con los escoceses. Y la última vez que anotó fue el pasado 27 de octubre frente al Aberdeen.

