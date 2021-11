Registraduría declaró desierta licitación para nuevo software electoral

Imagen de archivo. La Registraduría Nacional amplió la fecha para la inscripción de firmas de los jóvenes candidatos a los Consejos Municipales de Juventud. Foto: Colprensa

La Registraduría Nacional del Estado Civil declaró desierto el proceso de adquisición de software de escrutinios que se implementaría en las elecciones de 2022 ya que no se recibieron propuestas por parte de los interesados. El proceso oficial tenía un presupuesto de más de 27 mil millones de pesos.

Según la misma entidad, “cuando existan motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de la propuesta más favorable para la Entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993″. Por su parte, el senador Gustavo Bolívar se pronunció sobre la decisión y señaló que esto podría significar fraude para los comicios del próximo año.

“A 3 meses y medio de elecciones, @Registraduria declara desierta licitación del software. Se usará de nuevo el software privado de Thomas Greg and Sons, cuestionado por el Consejo de Estado. Declarémonos en alerta máxima. Aquí comienza el fraude?”, expresó Bolívar. Sin embargo, luego aclaró lo señalado.

“Aclaran de la Registraduria que no necesariamente la contratación recaería sobre esta empresa y que desde el mismo momento en que nadie se presentó a la licitación, empezaron conversaciones con la U. Nacional de Colombia que se muestra interesada en adelantar el proceso”.

Para la oposición este no es un tema nuevo ya que en varias ocasiones ha advertido de presuntos fraudes. Incluso, el senador Gustavo Petro se llegó a reunir con el registrado Alexander Vega. “El software no ha sido cambiado a pesar de que la máxima instancia de la justicia contencioso administrativo lo ordenó, porque detectó su vulnerabilidad para producir alteraciones y cambiar los resultados electorales pues no se ha producido ese cambio y por ahí hay otras formas de fraude”, expresó.

Dijo que el presunto fraude se da cuando se meten votos en las urnas para después llenar el formulario de asistentes. “Tienen una base de datos que viene de la Registraduría donde hay unos personajes con sus cédulas que ellos llenan en una planilla y entonces quienes entregan esas planillas saben que esas personas con sus cédulas no van a votar en ninguna otra parte”, añadió el senador.

Aclaran de la @Registraduria que no necesariamente la contratación recaería sobre esta empresa y que desde el mismo momento en que nadie se presentó a la licitación, empezaron conversaciones con la U. Nacional de Colombia que se muestra interesada en adelantar el proceso. https://t.co/AsVZhSLPGg — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) November 22, 2021

Por otro lado, el registrador Vega nacional Alexander Vega anunció que el embajador Gilles Bertrand confirmó que la UE será garante para las jornadas electorales de congreso y presidencia, luego de un pedido en conjunto con el Consejo Nacional Electoral.

Vega reveló que la solicitud había sido aceptada “unos meses atrás” pero que la llegada del diplomático al país también activó otras misiones que la UE desplegará en Colombia:

Se ha autorizado la misión de exploración de carácter técnico y político. Tenemos prácticamente el trabajo ya coordinado con la UE, para que se desplacen los observadores para Colombia a las elecciones presidenciales y legislativas

Para el funcionario, la esencia de esta cooperación: “hace parte del compromiso en aras de las garantías que está dando la Registraduría para todos los actores políticos. Puedo anunciar que también se hará presente la OEA, hemos pasado invitación al Centro Carter, y hoy la Unión Europea nos está dando este beneplácito”.

Vega, quien como registrador se encuentra coordinando una mesa de trabajo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) para determinar el censo poblacional del país, prometió una depuración del censo electoral con miras a las elecciones del año siguiente.

“Frente al censo electoral, es un compromiso que lo vamos a depurar. En el mes de enero lo entregaremos depurado. El tema de los venezolanos, estamos revisando cerca de 600 mil registros civiles, que adquirieron cédulas y están en el censo electoral”, indicó el funcionario.

SIGA LEYENDO