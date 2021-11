María Fernanda Cabal no descarta volver al senado en las próximas elecciones

Este 22 de noviembre se conoció que Óscar Iván Zuluaga sería el candidato del Centro Democrático para las elecciones presidenciales de 2022, tras una encuesta que se hizo entre miembros de la colectividad y seguidores de la derecha en el país.

Esta victoria sacó del camino hacía la casa de Nariño a una de las candidatas que más se proyectaba de la mano del expresidente Álvaro Uribe Vélez: María Fernanda Cabal.

La derrota dejó tristes a sus partidarios, pero la propia excandidata aseguró que no se retirará de la política. Su intención, de acuerdo con La FM, es seguir en el Congreso de la República como senadora.

Las posibilidades hoy se abren, fue una campaña relámpago, pero fue deliciosa, yo les confieso que me la gocé en cada minuto y cada segundo, me gusta la pasión de la gente, además que yo tengo una ventaja, que yo no digo mentiras, que yo no vivo de la política, que soy auténtica, que me meto en mil problemas por expresar las ideas sin diplomacia, pero esto me da un camino nuevamente hacia el Senado.