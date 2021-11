Confirman desabastecimiento de medicamentos para tratamientos hormonales en mujeres

Existe desabastecimiento de medicamentos para tratamientos hormonales en mujeres

En los últimos meses se han conocido varias denuncias de mujeres que no encuentran sus medicamentos para algunos tratamientos hormonales e inclusive para planificar. Según una investigación de La W, hay varias marcas de fármacos que ya no se consiguen en el país y que, al parecer, dejaron de ser fabricadas pues no son rentables o su materia prima ya no se consigue en el país por cuenta de la pandemia.

Según el medio de comunicación, el Director Científico de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología, Jimmy Castañeda, aseguró que entre esos medicamentos faltantes está el fármaco Ginoderm de la farmacéutica Abbot, medicamentos para la menopausia, anticonceptivos y pastillas para controlar o para realizar tratamientos hormonales.

El director confirmó que varias pacientes han denunciado que no se consiguen los medicamentos y que no saben cómo continuar con los tratamientos que les han recetado pues les es imposible conseguir lo prescrito.

“Hemos recibidos múltiples informaciones de que no se consigue, sin embargo, el problema no es exclusivamente de este medicamento, sino que son muchos que están desabastecidos, en este caso enfocados a la salud de la mujer, por ejemplo, los medicamentos para la menopausia y los anticonceptivos han visto el mayor impacto”, aseguró de manera textual Jimmy Castañeda, Director Científico de la Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología a La W.

Frente al medicamento más solicitado que es el Ginoderm, la información corroborada por La W es que el laboratorio que lo produce aseguró que no volverán a producirlo pues no hay materia prima para poder fabricarlo. Sin embargo, también aseguraron que el costo de fabricación deja más perdidas que ganancias pues desde la regulación de los precios, este tratamiento no es rentable para la empresa “en este momento ningún tratamiento dérmico de estrógenos está en el mercado, el Estraderm, El Estrogel ni el Ginoderm, todos estos eran medicamentos que tenían un precio mucho mayor antes de la Regulación de Precios”, aseguró el especialista a La W.

Hormon gel for menopause, medicine.

Puntos de anticoncepción masiva en Colombia:

Para combatir casos de embarazo adolescente o no deseado, la Alcaldía de Medellín habilitó el primer punto masivo de promoción de la salud sexual y reproductiva en Colombia. Este estará enfocado en brindar métodos anticonceptivos a las mujeres, pero también ofrece servicios pedagógicos para hombres jóvenes que quieran educarse en el tema.

Los lugares habilitados para la aplicación de los dispositivos y las jornadas de información son el coliseo de voleibol Yesid Santos y el estadio Atanasio Girardot. Estos puntos, los cuales también son utilizados para la aplicación de vacunas contra el covid-19, estarán abiertos de lunes a domingo desde las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde.

Con el fin de optimizar los recursos en salud invertidos en la lucha contra la pandemia, los lugares serán utilizados para aplicar métodos inyectables, entregar píldoras e instalar implantes subdérmicos.

Este lugar también estará habilitado para entregar dichos métodos anticonceptivos a la población migrante irregular que no cuente con el permiso especial de permanencia (PEP) y que se encuentre entre los 10 y 23 años de edad. Para las residentes de Medellín, se atenderán a mujeres entre 10 y 28 años que estén afiliadas a SaviaSalud, SURA, Nueva EPS, Salud Total, Coomeva y Sanitas.

La meta, según Andree Uribe, secretaria de Salud del municipio, es insertar dispositivos en miles de mujeres jóvenes que habitan Medellín. “Invitamos a todas las niñas, adolescentes y jóvenes a que participen y se sumen a esta meta de ciudad de insertar 10.000 dispositivos, y que podamos lograr disminuir este indicador de embarazo adolescente”, expresó.

Según la alcaldía, el embarazo adolescente ha presentado una reducción sustancial en sus cifras, la cual presentó un descenso del 30% si se compara el primer semestre de 2019 con el de este año. Sin embargo, en la población migrante, el aumento ha sido de más de un 250%.