Carlos Vives cantará con Legarda en álbum póstumo

Recientemente Daniela y María Legarda anunciaron a través de un video en sus redes sociales que lanzarán un nuevo disco de su hermano Fabio, quien murió por una bala perdida en Medellín en febrero de 2019. Las hermanas hicieron un llamado especial a J Balvin y a Carlos Vives para que colaboraran en el disco, invitación que ya aceptó el samario.

Legarda dejó varias canciones en proceso de producción antes de morir y sus hermanas harán que el público y los fans puedan escucharla a través de este nuevo proyecto. “Qué emoción ver este video y escuchar estas palabras de Legarda. Chicas ustedes saben que cuentan conmigo”, dijo Vives ante la propuesta que, según las hermanas, fue un deseo del cantante.

En un Daniela y María celebraron emocionadamente el comentario que dejó Vives en su post y dijeron que estaba cumpliendo el sueño de su hermano. “Gracias, Carlos por respondernos y querer hacer este sueño realidad. No sabes lo que significa, te va a encantar la música (...) no saben la alegría de saber que mi hermano está haciendo el sueño hecho realidad, no tenemos palabras”.

El álbum está planeado para lanzarse en 2022 y hasta ahora no ha llegado respuesta de J Balvin, a quien buscan por cielo y tierra de la mano de sus seguidores. El anuncio del disco se hizo el día del cumpleaños del cantante.

De hecho Carlos Vives fue uno de los artistas que se pronunció frente a la muerte de Fabio en 2019. “No más balas que cieguen sueños, que la juventud llegue a vieja con el corazón alegre. País, no mates si quieres algún día ser país. Descansa en paz, Legarda. Luisa Fernanda, un abrazo fuerte”, escribió en una publicación de Instagram en el momento.

Hace unos meses, María Legarda, conocida en redes sociales como ‘Miss Legarda’ publicó dos emotivos mensajes en los que reflexiona sobre el gran vacío que dejó el artista en su corazón y en las personas que los rodeaban.

“Después de perder un ser querido, aprendes que con el tiempo volverás a ser feliz algún día, pero a veces te das cuenta de que bajo esa sonrisa a cualquier momento puede salir esa inmensa cantidad de dolor que tu alma todavía siente”, escribió María Legarda en sus historias de Instagram.

La publicación fue compartida a través de ‘Rechismes’, una página de Instagram encargada de seguirle los pasos a las celebridades. Allí se puede observar otra de las imágenes que compartió la influenciadora en la que se ve a María Legarda con sus ojos envueltos en lágrimas.

“Llora, permítete sentir, siente todas las fuckin’ emociones que necesitas sentir y después levántate de nuevo. Hoy es un gran día y estoy celebrando tantas cosas increíbles, pero es en esos momentos que el dolor también puede golpearnos y recordarnos la “ausencia” de ese ser querido. Solo recuerda que no eres débil si lloras y tienes permitido hacerlo, sólo asegúrate de recordar que no estás solo”, puntualizó la joven.

Los mensajes de apoyo a la mayor de las mujeres Legarda en la publicación de la cuenta de Instagram que replicó las imágenes no se hicieron esperar:

“La muerte de un ser querido jamás se supera”, “Yo perdí a mi hermano hace un mes y no hay un día en que no lo recuerde”, “De toda la familia ella fue la que quedó más afectada”, “Un ser como Fabio Legarda jamás será olvidado, con esa nobleza y alegría que lo caracterizaba”, “Que pérdida más trágica”, “Tiene toda la razón”, entre otros.

