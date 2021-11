“Logramos el objetivo”: con hechos, Juan Carlos Osorio respondió los comentarios de El ´Pibe’ Valderrama

En imagen, el técnico del América de Cali. Juan Carlos Osorio. Foto: Colprensa

Este domingo se jugó la última fecha de la fase ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay con diez partidos que se llevaron a cabo en simultánea desde las 3:30 p.m.. El duelo que se llevó el protagonismo en la jornada número 20 fue el de Deportivo Pereira Vs. América de Cali.

El equipo de Juan Carlos Osorio tuvo un desempeño regular en la primera fase del torneo local, lo que causó que desde hace varias semanas los hinchas del cuadro ‘escarlata’ y algunos periodistas solicitaran la renuncia o el despido del entrenador, pero el respaldo de los jugadores y el de Tulio Gómez, el máximo accionista, no han dejado que se vaya.

Las matemáticas ayudaron a que el América cerrara el grupo de los 8 clasificados tras ganarle al equipo matecaña 5-1 y asimismo que Envigado perdiera por la mínima diferencia contra Atlético Huila.

Uno de los que no confiaba en el América de Osorio era Carlos el ‘Pibe’ Valderrama. El exfutbolista, sin referirse al equipo escarlata, no lo tenía entre sus favoritos. En su canal de Youtube, el ‘Pibe’ había dado un balance hace unas semanas en el que se recalcaba que el cuadro caleño no iba a alcanzar a meterse en la fase cuadrangular.

El exfutbolista de la selección de Colombia, faltando tres fechas para finalizar el torneo regular, se atrevió a entregar sus ocho equipos clasificados a los cuadrangulares y no mencionó al América de Cali. De hecho, Carlos Valderrama dijo que “pienso que Envigado y Alianza Petrolera no se van a dejar sacar”. Estas palabras dejaron de tener sentido y lógica cuando el equipo naranja se cayera en estas últimas jornadas, no pudiera vencer al Huila en la fecha 20, y América reaccionara en el remate de la Liga.

“Era muy importante estar en las finales. Logramos el objetivo. A partir de ahora, comienza otro tipo de competencia. Venimos mejorando partido tras partido. El resultado abultado nos da confianza de cara a lo que viene y eso va a ser fundamental. Nosotros veníamos mentalizados en hacer nuestro trabajo y por fortuna se nos dieron los resultados”, dijo Juan Carlos Osorio en rueda de prensa.

Por último, cabe resaltar que América de Cali se clasificó a los cuadrangulares de la Liga Betplay luego de llegar a los 29 puntos y tener +6 en la diferencia de gol. Con este último duelo le bastó para lograr el milagro, el cual parecía imposible hasta hace unas jornadas atrás.

