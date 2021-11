Judicializan a dos personas por no cuidar a sus animales de compañía

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos personas que habrían omitido el deber de atención oportuna y cuidado de sus animales de compañía y, además, les ocasionaron graves afectaciones de salud. Se trata de casos distintos ocurridos en Cundinamarca y Valle del Cauca. El primer caso se presentó en febrero de 2018, una fundación de protección animal recuperó a un perro de dos años que, al parecer, permaneció amarrado con una cadena y en graves condiciones de bienestar, en la vereda Villa Grande de Ginebra (Valle del Cauca).

De acuerdo con el material probatorio, el canino sufrió una herida en la cara que comprometió tejidos blandos y su ojo derecho. El diagnóstico veterinario evidenció un alto estado de desnutrición, infesta de parásitos, anemia, otitis grave y comportamiento temeroso.

Por su presunta responsabilidad en no haberle prestado la debida atención al perro, José David Sanabria, su cuidador, fue imputado por el delito de maltrato animal.

Judicializan a dos personas por no cuidar a sus animales de compañía

El segundo caso fue contra una mujer que habría ocasionado la muerte de su perro, por las pésimas condiciones de cuidado a las que lo tenía sometido. En ese sentido, fue imputada por el delito de maltrato animal.

En julio de 2018, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá realizó una visita de inspección al inmueble en el que permanecía el canino, y lo encontró en mal estado de salud. Los informes indicaron que tenía problemas corporales, alopecia, deshidratación y una ulcera en uno de los ojos, entre otras dificultades físicas.

Ante el esfuerzo de las autoridades ambientales, el animal se alcanzó a recuperar, sin embargo, quedó con algunas secuelas y murió.

Los animales, ya sean domésticos o silvestres, son objeto de vulneraciones a sus derechos en Colombia. Frente a esto, aquellos que perpetran estos ataques son sometidos por la Fiscalía General de la Nación a múltiples consecuencias legales que desincentivan la práctica.

Según El Colombiano, el ente acusador ha logrado 61 condenas contra maltratadores de animales desde enero de 2020 hasta el 15 de septiembre de 2021. Dos casos nuevos se registraron en los últimos días en Zipaquirá, Cundinamarca, y en Neiva, capital de Huila.

Para estos casos, se dispone del recurso de la Ley 1774 del 6 de enero de 2016. Este documento garantiza que la actitud entre humanos y animales se base en el “respeto, solidaridad, compasión, ética, justicia, cuidado, la prevención del sufrimiento, en la erradicación del cautiverio y el abandono”, cita el documento.

Por otro lado, el bienestar de los seres vivos radica, a su vez, en que su tenedor deberá cumplir cinco principios mínimos: que no sufran hambre, sed, malestar físico o dolor; que no se le provoquen enfermedades por negligencia o descuido, que no sean sometidos a miedo o estrés y que puedan manifestar su comportamiento natural.

Según el artículo 4 de la Ley, quienes incurran en actos dañinos que no provoquen la muerte o lesiones contra la salud e integridad física de los animales serán sancionados con multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Al día de hoy, la cifra oscila entre 4.542.630 pesos hasta 45.426.300 pesos.

Por otro lado, quienes causen la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física del animal podrán enfrentar penas de prisión entre los 12 y 36 meses. Además, enfrentarían inhabilidad especial de uno a tres años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales.

Frente a las multas económicas, quienes causen el daño descrito anteriormente deberán pagar entre 4.542.630 pesos y hasta 54.511.560 pesos.

