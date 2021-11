José ‘el Trencito’ Valencia denunció que lo amenazaron por saludar a jugadores del América de Cali

Este domingo se jugó la última fecha de la fase ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay con diez partidos que se llevaron a cabo en simultánea desde las 3:30 p.m.. Al Deportivo Pereira le correspondió encontrarse con el América de Cali en el Estadio Hernán Ramiro Villegas.

En un duelo donde se veía casi imposible la clasificación a los cuartos de final del equipo de Juan Carlos Osorio tras su bajo rendimiento a lo largo del torneo local, la ‘mechita’ se llevó la victoria luego de golear 5-1 al cuadro ‘matecaña’, y además, la derrota de Envigado ante el Atlético Huila por la mínima diferencia facilitó el pase del América a la siguiente fase.

Por parte del local, el único gol que anotó fue le futbolista Henry Rojas en el minuto 21′; mientras que por parte del visitante los protagonistas de los tantos fueron Marlos Torres, Adrián Ramos, Larry Angulo, Déiner Quiñones y Jeison Lucumí, en los minutos 3′, 32′, 34′, 57′ y 68′, respectivamente.

Las próximos partidos de cuartos de final se jugarán el domingo 28 de noviembre, esta fase del torneo contará con duelos de ida y vuelta. En el grupo A, liderado por Nacional, está Deportivo Pereira, Deportivo Cali y el Junior de Barranquilla; mientras que en el grupo B, que encabeza Millonarios, está América de Cali, Alianza Petrolera y Deportes Tolima.

El próximo domingo el América de Cali deberá recibir a Millonarios en el Estadio Pascual Guerrero. Mientras que Deportivo Pereira se enfrentará, en condición de visitante, contra Deportivo Cali, también el estadio caleño.

Por otro lado, tras finalizar este duelo el delantero del Deportivo Pereira José ‘Tencito’ Valencia, denunció, por medio de sus redes sociales, que recibió “amenazas e insultos” por parte de miembros de la hinchada matecaña.

“En las últimas horas he sido victima de amenazas e insultos, solo porque al final del partido, entre Pereira y América, saludé, hablé y me abracé con amigos de mi pueblo, donde crecí y me críe...”, señaló de entrada Valencia en las historias de sus redes sociales.

Y añadió que, esos amigos son: “Adrián Ramos, Lucumí, Luiz Paz, entre otros, como el arquero Novoa, que compartimos en una selección Bogotá hace muchos años”, todos ellos, jugadores del cuadro ‘escarlata’.

Finalmente, el ‘Trencito’ confesó que se sentía “100 por ciento identificado con el club Deportivo Pereira y los resultados; la situación me afecta como a todos mis compañeros, pero los invito a no mal interpretar las cosas”.

