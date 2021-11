Alta circulación de personas y variante delta: determinantes en el aumento de contagios en Colombia

Profesionales de la salud atienden a pacientes en la unidad de cuidados intensivos para enfermos de covid-19 en Medellín (Colombia), en una fotografía de archivo. EFE/Luis Eduardo Noriega A.

El viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso Osorio señaló, en el marco del Puesto de Mando Unificado número 110 realizado al término de esta semana, que actualmente hay dos determinantes en el incremento de casos, hospitalizaciones y muertes por covid-19: la injerencia de la variante delta del covid-19, así como el aumento de la circulación de personas en el país.

En ese sentido, el viceministro indicó que con respecto a delta, “ya hay informes de la isla de San Andrés, donde el Instituto Nacional de Salud (INS) hizo un amplio estudio genómico, donde se encuentra que más del 90 % de la participación es dicho linaje”.

Asimismo, en relación a la movilidad de personas Moscoso aseguró que, “en el puente festivo del final de octubre hay un impacto importante y también hay unos incrementos que corresponden a la semana de recesos”.

Sin embargo, aclaró que la semana de receso no tuvo un impacto en la afectación homogénea en todo el país, ya que en ciudades donde no hubo un turismo importante, no se identifican incrementos de casos, tal es el caso de Bogotá. Por su parte San Andrés, Santa Marta, Armenia, Bucaramanga o Cartagena, sí presentaron un incremento.

“Ese puente festivo del final de octubre fue muy fuerte en movilidad con un aumento del 40 % con respecto a los valores de referencia, lo cual significa que vamos a tener un riesgo importante en los siguientes días”, sostuvo el funcionario, e indicó que incluso ya se observan mayores casos, hospitalizaciones “y vamos a perder vidas”.

Señal de advertencia

Tras el análisis anterior, el Ministerio de Salud y Protección Social señaló que existe una señal de advertencia, ante los posibles eventos que se puedan presentar en el mes de diciembre y que según el viceministro, “configuran un riesgo importante”.

En línea con lo anterior, señaló que terminada esta semana continúa presentándose un incremento en la afectación por covid-19. “Y eso mismo lo vemos en fallecidos, donde no vemos un incremento tan grande, pero sí del 5 %”, reveló.

Importancia de la vacunación

Durante su intervención, Moscoso también dio a conocer cuáles son las características de las personas que actualmente están entrando a Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), entre las que se resalta la ausencia de vacunación.

“Estamos viendo que entre el 70 % y 75 % son personas que no están vacunadas, pero también vemos personas jóvenes no vacunadas que están entrando a los servicios y están perdiendo la vida”, precisó.

De igual forma, añadió que “hay un segundo grupo que oscila entre el 20 % y el 25 % que son personas vacunadas que tienen esquemas incompletos”. En línea con lo anterior, Moscoso hizo la advertencia de que hay personas que aún no han acudido por su segunda dosis o tercera dosis en los grupos de riesgo, y en consecuencia se están complicando.

“Y tenemos un número menor de alrededor del 5 % de personas que, teniendo esquemas completos, están perdiendo la vida, especialmente adultos mayores que no han acudido por su tercera dosis”, agregó.

El funcionario concluyó haciendo un llamado para que las personas mayores de 50 años reciban su tercera dosis. “El diagnostico es claro, las afectaciones nos van a afectar en diciembre, pero tenemos la opción de disminuir la transmisión si logramos mayores primeras dosis y esquemas completos”, puntualizó.

