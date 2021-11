En bikini, Maía presumió orgullosa su embarazo

En octubre pasado, la cantante colombiana Maía confirmó su embarazo en medio de una entrevista con ‘El Lavadero 2.0′ y, desde entonces, sus fanáticos han estado al pendiente de todos los detalles que atañen a esta nueva etapa por la cual atraviesa.

En horas recientes, por ejemplo, la compositora barranquillera de 40 años publicó en su cuenta de Instagram una fotografía con la que presumió su figura de futura madre .

“Ahora el barrigón me saca a pasear a mí ¡Y no es nada, lo que falta por crecer! En el noveno mes me iré para delante”, escribió como descripción a su posteo.