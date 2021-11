Defensa de Uribe presentará recurso de nulidad contra el fallo de tutela de la Corte Constitucional

Expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. (Crédito: DIANA SANCHEZ/AFP/Getty Images)

La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez interpondrá un recurso de nulidad al fallo de tutela que la Corte Constitucional dio a conocer el pasado 10 de noviembre con la que le negó la posibilidad a Uribe de terminar su proceso judicial.

Según W Radio que conoció la posición de la defensa, todo se trataría porque se comprobó que el también expresidente Juan Manuel Santos llamó a algunos magistrados de la Corte, lo que violaría el principio de imparcialidad de los togados. El abogado constitucionalista Germán Calderón España, argumentó que esto habría viciado la decisión de la Sala Plena.

Por este tema las magistradas Diana Fajardo y Cristina Pardo emitieron un comunicado aclarando que ellas no recibieron llamadas del expresidente y no solo de este, sino tampoco de César Gaviria y el mismo Uribe. Lo mismo negó el magistrado Alejandro Linares.

Este último expresó en una rueda de prensa que para decidir sobre la tutela de Uribe entregaron sus celulares y computadores para evitar filtraciones y agregó sobre las llamadas de expresidentes:

“Afortunadamente como ponente no recibí llamadas ni reuniones con ninguno de los expresidentes, no sentí presiones, debo decirlo con claridad. Entiendo que algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes, de cuando en cuando yo hablo con ellos sobre temas distintos, sociales, políticos, pero ellos afortunadamente no son abogados entonces en temas jurídicos no podemos compartir argumentos jurídicos”.

En Semana, el magistrado contó que si bien no le consta para qué llamaron los expresidentes Santos y Gaviria, “en muchos casos uno recibe llamadas de expresidentes o personas influyentes que le dicen a uno o le sugieren determinado tipo de inclinación en el sentido del fallo”.

Tras estas declaraciones de Linares, otras dos magistradas, Diana Fajardo y Cristina Pardo, se pronunciaron y negaron haber recibido las llamadas de los expresidentes.

“Para tomar la decisión relacionada con la tutela T 8170363 interpuesta por el expresidente Álvaro Uribe Vélez contra el juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, no recibieron llamadas de ningún expresidente de la República de Colombia”, señala el comunicado.

“Todas las decisiones que han tomado como magistradas de la Corte Constitucional durante su periodo constitucional han estado basadas en razones estrictamente jurídicas”, sostienen las togadas. Y añaden: “las informaciones publicadas y difundidas al respecto por algunos sectores de la opinión pública no son ciertas”.

La Sala Plena de la Corte Constitucional revisó el proceso de tutela promovido por Álvaro Uribe por la presunta violación de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa. El alto tribunal determinó que como consecuencia de la adecuación de la investigación penal en su contra de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906 de 2004, debía tenérsele como formalmente imputado.

“La Sala constató que, durante la diligencia de indagatoria llevada a cabo antes de la renuncia a su cargo como senador de la República, al señor Uribe Vélez le fue puesta de presente la imputación fáctica y jurídica por parte de la autoridad que en su momento ejercía la acción penal, garantizándose de esta manera su derecho a que se le comunique en forma previa y detallada sobre la naturaleza y las causas de la investigación que se adelanta en su contra, y disponiéndose así su vinculación formal a la actuación penal”, puntualizó la Corte.

