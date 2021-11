Margarita Rosa ratificó su posición sobre el aborto: “Ahora estoy más feliz que nunca de no haber traído gente a este mundo”

Margarita Rosa de Francisco respondió de forma tajante a una crítica en Twitter. Foto: Colprensa

La actriz y presentadora Margarita Rosa de Francisco volvió a pronunciarse sobre el aborto y recordó su experiencia cuando accedió a este procedimiento hace unos años, mencionando estar feliz por no haber tenido hijos a “un lugar tan hostil”. Estas declaraciones vienen después de haber publicado un video respaldando el movimiento Causa Justa, que presentó una demanda ante la Corte Constitucional para despenalizar el aborto.

De Francisco le respondió a una mujer en Twitter que señaló que “nadie manda sobre la vida de nadie”. La actriz entonces respondió: “Lo que sucede dentro del cuerpo de una mujer es cosa que le concierne a ella y a nadie más. Ahora estoy más feliz que nunca de no haber traído gente a este mundo, como si fuera una gran suerte condenarlo a vivir en un lugar tan hostil. Mejor que sea un ángel para siempre”.

Esto viene después de que en días pasados ella misma contó, de nuevo, que había abortado y pidió a la Corte que despenalizara el aborto en el país.

“Yo aborté una vez en mi vida y cuando lo hice ni siquiera sabía que eso era un delito. Sentí instintivamente que era un derecho que me pertenecía y que no tenía por qué consultar con nadie, con ninguna autoridad así estuviera esta, representada en un médico, en un juez, en un legislador, en cura, con nadie más que con mi propia conciencia y no fue una decisión fácil”, sostuvo.

Aseguró en su reflexión que niega aceptar que una autoridad externa al libre arbitrio de la mujer categorice un delito, especialmente para mujeres, y que haya un pecado al que solo a las mujeres condena.

“Este mensaje no es para promover el aborto como un anticonceptivo, sino para apoyar al movimiento Causa Justa para que se elimine el delito del aborto del Código Penal. No se puede seguir criminalizando a las mujeres por decidir interrumpir su embarazo incluso más que a quienes las obligan a hacerlo, más que a quienes las violan o maltratan”, explicó Margarita Rosa.

Afirmó la actriz que se trata de reclamar el derecho que tienen las mujeres de decidir abortar con la conciencia plena.

“Abortamos por una razón y no por falta de razón”: Margarita Rosa de Francisco.

Agregó en su mensaje que es también el momento de acabar con la practica de “tú abortas, yo aborto, y todas callamos”, porque para ella, ninguna mujer que haya interrumpido su embarazo dejará de hacerlo sin importar cuánto se le castigue. “No más castigo por ser mujeres”, puntualizó.

Actualmente, el Código Penal dicta en su artículo 122: “La mujer que causare su aborto o permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”. Una sanción que no aplica para las tres causales que la Corte limitó para permitir que las mujeres accedan al derecho de interrumpir su embarazo. Estas son:

1. Cuando existe peligro para la salud física o mental de la mujer.

2. Cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida extrauterina.

3. En caso de acceso carnal violento, transferencia de óvulo fecundado o inseminación artificial no consentida.

Pero dos demandas tienen a los nueve magistrados del alto tribunal debatiendo si despenalizan el aborto en el país. El plazo para tomar la decisión vencía este 19 de noviembre, pero se aplazó para resolver un impedimento presentado por un magistrado que no podría votar.

