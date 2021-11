La sensualidad de Jennifer López y su baile generó rivalidad entre Amparo Grisales y César Escola

Tomada de Canal Caracol en vivo

Un nuevo episodio en el camino para que los mejores imitadores lleguen a la escuela de ‘Yo me llamo’ se presentó la noche de este jueves. Con ocho voces diferentes entre las que se encontraban Bad Bunny, la agrupación Los Hermanos Rosario y Los Terrícolas, quienes tuvieron que convencer a los jurados para obtener cuatro de los cupos que avanzan en competencia.

En la noche de este jueves, ocho de ellos debían demostrar que su talento merece uno de los cupos disponibles para acceder a la siguiente ronda.

El primero en abandonar la competencia fue el imitador de Ángel Canales, que buscó traer los mejores momentos del artista en sus épocas doradas con la canción ‘Nostalgia’. Los comentarios de los jurados no fueron los esperados por el concursante, pues Amparo le indicó: “Dejaste el Ángel en la casa”.

“En los graves yo realmente no te escuché el color porque lo ponías muy nasal y en los finales de las frases era tu voz. No sé por qué estás ceceando de una manera que se te oye como lengua de sopa, él tiene un ceceo que si lo pronuncia marcado pero tú al hacerlo se te está oyendo raro”, agregó la diva de Colombia.

Otros que se llevaron comentarios negativos en su presentación por parte de los tres jurados y no lograron un cupo en la competencia fueron Los Terrícolas que con la canción ‘Hoy te confieso’ desbordaron su amor el escenario y mostraron la química que existe entre ellos.

“Yo lo que sentí en ellos es lo que les sucedió a algunos participantes, estás cantando mucho y él la voz es más pastosa, más terciopelada, más tranquila, ojo con eso”, mencionó el maestro César Escola.

José Feliciano fue otro de los imitadores que no llamó la atención durante su presentación y así se lo hizo saber Yeison Jiménez, quien le mencionó que la interpretación de la canción ‘La copa rota’ estuvo desfasada, siempre estuvo delante de las notas musicales que la banda ponía a su disposición.

El último participante al que se le cerraron las puertas para la escuela de imitadores en ‘Yo me llamo’ fue el doble de Yeison Jiménez, a quien le llovieron críticas del original y del maestro César Escola, quien le dijo que en momentos su voz iba y venía, pues se desconcentró cuando se dispuso a saludar a los jurados en lugar de centrar sus esfuerzos en la presentación.

“Tienes el color de la voz cuando empezaste la canción, me parece que te falta seducción, te falta interpretación, tú puedes cantar con el mismo color de voz pero me faltó corazón, me faltó interpretar y al interpretar se te dan los matices pero eso fue lo que yo no te sentí”, le indicó Amparo Grisales.

Los afortunados con un cupo a la escuela

Fueron cuatro los participantes que convencieron a los jurados y que lograron erizar con sus presentaciones a Amparo Grisales, uno de ellos fue la diva del Bronx, Jennifer López. Con la canción ‘Get right’ y unos sensuales movimientos durante su tiempo en el escenario se llevó comentarios positivos por parte de Amparo Grisales y Yeison Jiménez.

Sin embargo, el argentino César Escola no estuvo del todo convencido con su interpretación y estas fueron las observaciones al respecto:

“Indudablemente tiene una presencia, tiene un brillo, pero el color de la voz es muy difícil de controlar, entonces uno se olvida que está haciendo una imitación y la afinación… Hay cuatro cupos hoy, no hay tiempo que vaya a la escuela, en el corte comercial no alcanza a ir a la escuela”, agregando que cuando la imitadora está en el escenario los jueces no se deben dejar deslumbrar solo por un baile, lo que generó molestias en Amparo Grisales.

En competencia continuó El divo de Juárez, ‘Juan Gabriel’, que no tuvo una buena presentación en el escenario por cuenta de un problema en su garganta que detalló Amparo Grisales.

Con la canción ‘Yo no nací para amar’ y aunque no llegó a sus notas más altas, los comentarios positivos por parte del jurado fueron evidentes.

“Tú tienes sobre tus hombros un personaje gigantesco, tú no puedes desperdiciar tu presentación en el programa, sea cual sea el motivo por el cual desgastaste tu voz, tienes que cuidarte tu voz porque no somos tres personas, son más de seis o siete países que van a ver tus audiciones y la gente que no conoce tu capacidad vocal va a decir ‘no, es que no canta’, yo sé quien eres tú vocalmente”, le mencionó Yeison Jiménez.

Por último, los imitadores de ‘Los Hermanos Rosario’ y ‘Bad Bunny’ lograron avanzar en competencia, pues los jurados encontraron pocas fallas en sus interpretaciones y destacaron la calidad vocal del imitador del reguetonero, pues aseguraron que canta mejor que el original sin necesidad del autotune.

