Encontraron feto en un tarro de basura en el sur de Bogotá

Imagen de referencia. Bomberos de Bogotá hallan un cuerpo sin vida en Usaquén mientras buscaban a un joven desaparecido.

Antes de terminar este jueves la Policía Metropolitana de Bogotá atendió una emergencia en la localidad de Kennedy cuando la comunidad encontró un feto en un tarro de basura. Por ahora se hace un monitoreo de las cámaras de seguridad para identificar quién lo dejó en ese lugar.

Los hechos se dieron hacia las 7:00 p.m. del jueves los vecinos se dieron cuenta de lo que había en las bolsas y se comunicaron inmediatamente con las autoridades. El coronel Herbert Benavides, oficial de inspección dijo en Noticias Caracol que el feto estaba entre restos de escombros y basura, en vía pública del barrio Kennedy central, al sur de la ciudad.

La investigación continúa para dar con el paradero de la persona que lo dejó ahí. Hace unas semanas, un trabajador de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Empresa de Alcantarillado de Santander, Empas, en la PTAR Río Frío, ubicada en la vía que del anillo vial comunica a Floridablanca con Girón encontró un feto.

La confirmación de esta noticia la hizo la misma Empas, a través de un comunicado dirigido a la prensa y la opinión pública. “Con profunda tristeza lamentamos el hallazgo de un feto en la fase de tratamiento preliminar de la Planta de Tratamiento de Aguas residuales, PTAR Río Frío, en horas de la tarde de este martes 14 de septiembre”.

En la misiva se relató, como ya se mencionó previamente, que el operador de turno, informó sobre esta ‘situación atípica’ a su superior laboral. “Con las normas establecidas en la Subgerencia Tratamiento Integral de Aguas y Residuos, TIAR, procedimos a informar las novedades y situaciones atípicas al jefe inmediato, quien realizó el respectivo informe a la autoridad competente a través de la línea de emergencia Nacional 123, que en este caso fue la Policía Nacional”.

Sigue la discusión del aborto en la Corte Constitucional

Por ahora la discusión y votación quedó suspendida para determinar si se despenaliza o no el aborto en Colombia ya que primero se debe resolver una solicitud de impedimento radicada por Alejando Linares.

Una de las ponencias que se discutirán, la del magistrado Alberto Rojas Ríos, dice que el aborto se convierte en una acción de discriminación en contra de las mujeres ya que solo ellas son judicializadas, juzgadas y perseguidas por interrumpir el embarazo. Para Rojas, es completamente inconstitucional que en Colombia se marque un delito que solo aplica para el genero femenino y no para el masculino, es decir, que no se juzga a ambos por igual.

Cabe aclarar que, a pesar de que el Magistrado pretenda que se despenalice el aborto, esto no implica que esté abierto a todas las posibilidades, dentro de la ponencia se tendrá que decidir los meses, semanas y demás factores que permitan que la interrupción sea avalada por la ley.

El diario El Espectador, quienes conocieron en primicia la ponencia, aseguran que la ponencia que se radicó por Rojas ante la Corte Constitucional permite crear un debate político frente a una situación de desigualdad, esto porque al exigir la responsabilidad de la interrupción del embarazo solo a las mujeres, se refuerzan estereotipos de género que no permiten el libre desarrollo de la personalidad de los individuos. Es decir que, si se juzga solo a las mujeres por este delito, se les está obligando también a ser madres a pesar de que no lo quieran o a pasar por encima de su salud para que no sean criminalizadas.

Así las cosas, se busca que el aborto no sea tipificado como un delito sino como un derecho sexual y reproductivo que tiene cualquier mujer, argumento que no es nuevo, ya que esta es una iniciativa de la que se ha hablado en las Naciones Unidas.

SIGA LEYENDO