Por celos, hombre mató a su exmujer delante de sus hijos en Santa Marta

Hay conmoción en la capital del Magdalena luego de que un hombre mató a su expareja sentimental, identificada como Eyenis Cerchar Caballero, en el barrio Las Tunas, mientras departían en una fiesta en la madrugada de este miércoles 17 de noviembre.

El victimario, a quien las autoridades identificaron como Davinson José Narváez Medina, arribó hasta el lugar de los hechos, sacó un arma y, delante de los 4 hijos de la mujer de 34 años, la asesinó a bala. El sujeto emprendió la huida, pero gracias a la rápida intervención de las autoridades logró ser aprehendido.

Antes de dispararle, cuentan medios locales, Narváez sostuvo un fuerte altercado con la mujer, lo que desencadenó que el individuo la matara en el sector que queda en cercanías al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar.

De acuerdo con las primeras informaciones, el victimario no asimilaba la idea de que Eyenis no viviera con él, por lo que llegó a su casa hacia las 2:30 a.m. para que lo perdonara y arreglaran los malentendidos que los tenían separados. Sin embargo, la occisa no quiso y este le terminó quitando la vida en presencia de los pequeños: 2 de ellos eran fruto de la relación entre la mujer y su victimario, con quien la mujer llevaba 6 meses de separada.

Según informó la Policía Metropolitana de Santa Marta, el sujeto deberá responder ante las autoridades por homicidio y porte ilegal de armas. Se conoció, además, que los amigos de la víctima la intentaran auxiliar llevándola a un centro asistencial tras el disparo, pero no obtuvieron resultados y la fémina terminó despidiéndose de este mundo dejando a sus hijos huérfanos.

Por su parte, el comandante de la Policía samaria, el coronel Jesús de los Reyes, confirmó que el hombre que le disparó a Eyenis ya tenía anotaciones judiciales por amenazar y portar documentos falsos.

“Hasta el lugar llega el victimario buscando, al parecer, arreglar las cosas; se trataba de su expareja, se genera una riña, se da un cruce de palabras, y este sujeto impacta a la mujer de 34 años con arma de fuego”, expresó.

Además, confirmó los hechos en los que falleció la mujer: “En medio de un festejo familiar, un sujeto llega y discute con quien en vida era su excompañera sentimental, de inmediato, trata de huir del lugar, pero fue detenido por la Policía del cuadrante y fue dejado a disposición de las autoridades para que responda por el delito de homicidio”, comentó.

Luego de que Eyenis falleció en el centro médico del barrio La Paz, sus restos fueron dirigidos a una morgue de Medicina Legal donde se le practicó la correspondiente necropsia y preparación para entregar el cuerpo a sus familiares y proceder con la cristiana sepultura.

“Ella fue a la Policía y le dijeron que tenía que haber agresión para ponerle un alto”, expresó la hermana de la víctima al medio Diario del Magdalena, quien aseguró que si la fuerza pública hubiese intervenido con prontitud se podría haber evitado este cruel asesinato.

Otros de los allegados de la víctima le relataron a ese portal que el sujeto era bastante celoso y que le decía a la mujer que si no era para él, no era para nadie; además, aseguran que tenía una rara obsesión con ella.

“Ellos se habían separado hace seis meses y él siempre estuvo detrás de ella, le decía que si no era para él no era para nadie y que la iba a matar y así fue, porque la Policía no quiso ayudar”, expresó la hermana al diario.

