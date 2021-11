Precandidato uribista Alirio Barrera retó a sus contrincantes a la Presidencia y hasta apostó su mejor caballo

El precandidato presidencial del Centro Democrático Alirio Barrera no solo quiere llegar a la Presidencia de Colombia siguiendo el legado uribista, sino que no oculta su gusto por los caballos y la vida campesina con la que, incluso, ganó la Gobernación del Casanare y que, en las últimas horas, usó para retar a sus contrincantes en las urnas.

Mediante un trino de su cuenta oficial de Twitter, en la que suma tan solo 11 mil seguidores, el exmandatario departamental lanzó un reto donde dijo que hasta le daría el mejor de sus equinos a quien demostrara que le gana en resultados cuando gobernó una ciudad o departamento.

Es de recordar que en esta contienda electoral hay varios exalcaldes y exgobernadores colombianos que ahora buscan llegar a la Casa de Nariño como Gustavo Petro y Enrique Peñalosa que dirigieron a Bogotá o Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo, que gobernaron a Medellín; de hecho, este último también dirigió los destinos de Antioquia.

Pues bien, en una aparente pulla tanto para ellos como para el actual presidente Iván Duque, quien ha sido acusado en múltiples ocasiones de no tener la experiencia necesaria para dirigir a Colombia, Alirio Barrera escribió en su Twitter:

“Soy capaz de darle mi mejor caballo a cualquier candidato a la Presidencia de la República, de cualquier partido, que muestre mejores resultados estadísticos a los que yo entregué en mi administración. Insisto que en la Presidencia no se va a aprender”, sentenció, en compañía de un gran caballo de color marrón.

Y es que Barrera, que se ha vendido ante el pueblo colombiano como el candidato del pueblo, el vaquero y otros calificativos con los que busca mostrarse como el político del campo, ha sido conocido por sus gustos rurales; de hecho, este fin de semana fue hasta El Uberrimo, la finca de su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, donde cabalgó por varias horas y demostró los dotes que posee con los animales.

Vale recordar que cuando Barrera gobernó a Casanare, entre el 2016 y el 2019, salió con un buen índice de favorabilidad dado que no solo cumplió con casi el 97% de los objetivos físicos que se había propuesto en campaña, sino que también logró el 162% de su eficacia en cuanto a los recursos que recibía el departamento oriental en el país.

Por lo que, en otra pulla en esa red social, volvió a retar a sus adversarios políticos, que al igual que él quieren suceder a Duque, y dijo: “De los más de 50 aspirantes en llegar a la Casa de Nariño no hay ninguno que muestre mejores resultados estadísticos”, añadió.

Aunque por ahora ninguno de sus rivales se ha pronunciado ante el particular reto, Alirio Barrera sigue trabajando para obtener el aval del Centro Democrático para disputarse la Presidencia de Colombia y, siendo apoyado por Tomás Uribe, hijo del actual jefe de su partido, espera ganarle a María Fernanda Cabal, Rafael Nieto, Paloma Valencia y Óscar Iván Zuluaga la venia del partido con el que Iván Duque llegó al poder en 2018. O por lo menos, así se lo reveló este fin de semana a Infobae Colombia.

“Con el presidente Uribe hemos tenido una amistad muy bonita y de mucho respeto, más por el tema de la ganadería y de los caballos, las tierras, el conocimiento en los temas del campo, que por la misma política. Con Tomás, Jerónimo y la señora Lina (Moreno), también he podido compartir con ellos y tengo buenas relaciones. Es algo de mucho respeto y han sido muy neutrales, no han querido mostrar su apoyo a ninguno de los candidatos, excepto Tomás que ha manifestado algunas veces su forma de pensar. Pero no han manifestado contundentemente “este es el candidato”, sino que nos han dejado competir en franca lid y esperemos que así siga hasta el próximo 22, que gane el que tenga más aceptación dentro del partido y la sociedad”, expresó Barrera a este portal.