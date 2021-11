Por defender a James, el ‘Tino’ Asprilla terminó peleando con Andrés Marocco

El ex futbolista colombiano se mostró preocupado por la realidad que vive el país y manifestó que existen problemas más graves. Foto: Colprensa

Este martes la tricolor empató sin goles contra la selección de Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, por la jornada número 14 de las Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022. Tras este resultado está de cuarto en la tabla de posiciones con 17 unidades y un gol en contra.

Para este duelo, James regresó a la titularidad y jugó 80 minutos, el cambio se dio por Rafael Santos Borré. Y en el partido pasado, que fue contra Brasil, solo alcanzó a jugar 12′ minutos, el cambio se dio por Daniel Muñoz en el minuto 78′.

Luego de finalizar el partido, los periodistas de ESPN dieron sus impresiones sobre el partido, pero este terminó en un agarrón entre Faustino Asprilla y Andrés Marocco luego de que el exfutbolista de la selección defendiera la actuación de James.

“El esfuerzo de los jugadores de Colombia yo lo aplaudo. James demostró cuál era el camino y los demás no se contagiaron. James dio más de lo esperado”, dijo el ‘Tino’ Asprilla.

Tras este comentario, Marocco estuvo en desacuerdo y no permitió que el ‘Tino’ siguiera hablando. “Con ganas no alcanza. Colombia no mereció ganar. Usted mismo dice que la posesión sin gol no sirve. Este es un equipo incapaz y no podemos aplaudirlo”, sentenció.

Y agregó con tono más fuerte: “Toda Colombia vio un partido horrible y usted diciendo que hay que aplaudir a los jugadores. No más condescendencia, Faustino”.

Esta respuesta de Marocco causó que se siguieran subiendo los ánimos entre ellos dos. Luego de esto, Asprilla, quien habló también manoteando, le contestó que: “Entonces écheles todo el país encima a los jugadores porque se comportaron muy mal y no sudaron… Paraguay enredó el partido, todos lo sabíamos”.

Pero Marocco no se quedó callado y de manera directa le dijo al ‘Tino’: “Aplauda a Paraguay entonces”. Tras este comentario, Adolfo Pérez, quien es el conductor del programa, intervino para evitar que esta discusión se fuera a otras instancias.

Colombia volvió a dejar malos resultados, ya que igualó sin goles de local contra Paraguay y sumó su quinto partido sin anotar, con cuatro empates y una derrota. A pesar de estas cifras, la selección de Colombia se encuentra de cuarta en la tabla de posiciones con 17 puntos y cerrará el 2021 en clasificación directa al Mundial de Catar 2022.

La próxima fecha de las eliminatorias a Catar 20022, es decir, la número 15, se jugará el 27 de enero de 2022:

En Quito: Ecuador - Brasil

En Santiago: Chile - Argentina

En Caracas: Venezuela - Bolivia

En Asunción: Paraguay - Uruguay

En Barranquilla: Colombia - Perú

