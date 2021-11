Por presunto abuso sexual, cerraron hogar sustituto del ICBF en el departamento del Valle del Cauca

La noticias sobre violencia sexual en hogares y jardines del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no paran, en los últimos meses, incluso parece que el panorama es cada vez peor. Este 16 de noviembre otro caso de presunto abuso salió a la luz en un hogar sustituto en el municipio de Roldanillo, departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo con RCN Radio, el crimen abría sido perpetrado en una menor de 13 años, por lo que mientras se adelanta la información correspondiente el ICBF ordenó la suspensión inmediata del servicio el hogar en el que se registrarían los hechos.

Según contó la institución colombiana la menor estaba bajo la protección de ICBF junto con sus cuatro hermanos ya qué se había denunciado a su madre por presunta negligencia, lo que había hecho que el bienestar los reubicará en dicho establecimiento hasta el mes de septiembre. Sin embargo, en el mes de octubre fue trasladada a otro establecimiento de donde escapo.

Los encargados hicieron el procedimiento correspondiente y notificaron a las autoridades sobre la desaparición de la menor, por lo que el Instituto prendió las alarmas para encontrarla. Luego de hallar a la menor se conocerían las razones de su huida que estarían relacionas al presunto abuso del que fue víctima.

Ante la situación en ICBF entabló una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por presunta violencia sexual contra la niña en el medio familiar donde s daría el crimen.

No es la primera denuncia que se ha dado en el país con respecto al mal funcionamiento de los establecimientos de cuidado y los riesgos que corren los menores. En un informe presentando por ICBF n el mes de septiembre señaló que hasta la fecha en la entidad se han abierto 9.927 procesos de restablecimientos de derechos por violencia sexual, de los cuales 8.438 corresponden a niñas.

“Durante el 2021, el @ICBFColombia ha abierto 9.927 Procesos de Restablecimientos de Derechos por violencia sexual, de los cuales 85 % corresponden a niñas. Necesitamos construir un país que respete y garantice los derechos de quienes son el presente y futuro del país”, comentó en Twitter la directora general de ICBF, Lina Arbeláez.

Es importante recordar que en este 2021 uno de los casos más conocidos relacionados con abuso fue el de un centro de cuidado ubicado en la ciudad de Medellín, donde al menos 29 menores fueron víctimas de un sujeto que trabaja en el área de alimentos del establecimiento. Este caso dejo en evidencia que los funcionarios no tenían los conocimientos previos para atender estos caso y que los procesos no avanzaban pues el escándalo estalló cuando una de las madres público que pese a las denuncias no había pasado nada.

Actualmente ‘Manolo’ como los menores llamaban al abusador esta detenido y se encuentra enfrentando un proceso penal en su contra donde la Fiscalía ha mencionado que tiene pruebas documentales y testimoniales suficientes, entre estas las denuncias formuladas por los padres de familia y 38 testimoniales (entre las que se destacan los análisis de vecinos, médicos y funcionarios del jardín); para que el sujeto reciba una condena de 50 años. Por otro lado, el ente acusador pidió que se investiguen a otros trabajadores del jardín infantil con el fin de verificar su acción u omisión en este caso.





