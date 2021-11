Santa Fe buscará la victoria ante Once Caldas para acercar a los primeros ocho

BOGOTA - COLOMBIA, 20-10-2021: Independiente Santa Fe y America de Cali en partido de vuelta por la final de la Super Liga BetPlay DIMAYOR 2021 en el estadio Nemesio Camacho El Campin de la ciudad de Bogota. / Independiente Santa Fe and America de Cali in the second leg for the final of the BetPlay DIMAYOR 2021 Super League at the Nemesio Camacho El Campin stadium in Bogota city. / Photo: VizzorImage / Luis Ramirez / Staff.

Como parte de la penúltima fecha del ‘todos contra todos’ de la Liga BetPlay, la número 19, este lunes Once Caldas recibirá a Independiente Santa Fe a las 8:05 p.m.. Este duelo se podrá ver por Win Sports +.

El cuadro cardenal viene con la ilusión de lograr clasificar a los cuadrangulares, para esto deberá sumar de a tres puntos en estas dos últimas fechas del torneo y hacer matemáticas con los resultados de otros equipos.

Hasta el momento está en la casilla número 12 de la tabla de posiciones y cuenta con 25 unidades y un solo gol a favor. Por un punto de diferencia está Bucaramanga, y detrás viene peleando Independiente Medellín que acaba de empatar contra su rival de cancha, Nacional, este domingo, dejándolo así por fuera de los ochos.

En los últimos cinco partidos de Santa Fe ha ganado tres y empatado dos. Su anterior duelo fue contra el Junior de Barranquilla, en condición de local, donde el marcador quedó por iguales 1-1.

Ahora, el pasado 7 de julio se llevó a cabo un amistoso entre Santa Fe y Once Caldas, donde los leones se llevaron la victoria luego de ganar 3-1. En partidos oficiales, las últimas cinco visitas de Santa Fe a Once Caldas tiene un saldo positivo: perdió 1, empató 2 y ganó 2. El más reciente juego fue el pasado mes de enero y terminó igualado 0-0. Para este segundo semestre del torneo local estos dos equipos no se han encontrado.

Por otro lado, cabe resaltar que Santa Fe ha sido mejor de visitante que de local, ya que apenas ha perdido un juego de los 9 que ha disputado fuera de El Campín, y ha tenido 4 victorias y 4 empates.

Además, los cardenales cuentan con dos nuevas figuras mundialistas como lo son Alexander Mejía y Carlos Sánchez que le han aportado mayor calidad al equipo y que, en poco tiempo, se ha convertido en uno de los líderes de la plantilla. Y para este partido regresará Leandro Castellanos, quien es el capitán.

Previo a este encuentro, Grigori Méndez, director técnico de Santa Fe, dio una rueda de prensa en la que habló sobre el partido contra los de Manizales. “Es un juego importantísimo, quedan dos partidos y no hay margen de error. Creo que entre la tenencia y el volumen del juego contra Junior se hicieron cosas importantes, fallamos en la definición y creo que en eso nos vamos a enfocar. Los equipos que no tienen presión son muy peligrosos e impredecibles, tienen jugadores jóvenes con gran deseo de figurar, de salir adelante y seguramente hay que tener cuidado con ellos”.

Ahora, Once Caldas ya está por fuera de los clasificados a la fase de cuartos de final, pues se encuentra en la casilla número 17 con 16 puntos y 13 goles en contra. De los últimos duelos que ha disputado, ha ganado y perdido dos y empatado uno. Aunque viene de ganarle a Envigado, que está de octavo en la tabla de posiciones, 2-1, no podrá seguir en la siguiente fase de la Liga BetPlay.

Y su último partido, que se jugará por la jornada número 20, será contra el Deportivo Cali en condición de visitante el próximo domingo 21 de noviembre.

