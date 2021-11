Luisa Fernanda W habló de los momentos de pánico que vivió con su hijo al caer con él en el mar de Santa Marta

Fotos tomadas del perfil de Instagram de Luisa Fernanda W

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda W, una de las personalidades más populares del mundo del internet en Colombia, reveló el momento de pánico que vivió con su hijo, el pequeño Máximo, mientras compartía con él en las playas de Santa Marta. Según reveló, se encontraba paseando con el bebé, pues quería que el niño sintiera y jugara con el mar, sin embargo, mientras recorría ese espacio, no se dio cuenta que cerca a ella había un hueco. Ignorando que se estaba quedando sin camino, Luisa pisó en falso y se hundió con el menor en sus brazos.

Tal y como ella misma lo contó, a través de las historias de su cuenta de Instagram, se había ido de viaje en compañía de sus amigos. En medio de su recorrido por Santa Marta, en Yate, y luego de que el conductor de ese medio de transporte lo detuviera, Luisa se bajó para llevar a Máximo al mar. “A compartir, a que el sienta el agua salada de Santa Marta”, relató la influenciadora. Recordó, en su testimonio, que ella no es muy alta, pero que tampoco estaba preocupada porque no estaba acercándose a un espacio profundo de las aguas, o eso creía.

Luisa contó que su primera reacción al caer al hueco con su bebé fue alzar al niño y tratar de llamar la atención para que alguien la viera y pudiera recibir al menor. Sus amigos pensaron que ella estaba jugando con su bebé, de acuerdo con lo que ella misma manifestó. En el momento de angustia, dice la también empresaria, empezó a sentirse ahogada, y a tragar mucha agua. Confesó que a su edad jamás se había sentido así.

“Gracias a Dios fue solo un susto. El instinto materno es una vaina no, no, no (...) uno entrega la vida por sus hijos. Cuando tienes un hijo tú te separas de lo que eres como ser humano, de tu instinto de supervivencia para protegerlos a ellos. Yo lo único que pretendía era que mi hijo estuviera bien”, contó Luisa.

Post en Instagram de Luisa Fernanda W. Foto: @luisafernandaw

Pipe Bueno, padre del menor, fue quien se percató de lo ocurrido, e inmediatamente se lanzó al agua para ayudar a su novia y a Máximo. El hueco era tan profundo, dice Luisa, que hasta Pipe terminó cayendo ahí. Pipe y las demás personas que estaban presentes, ayudaron a la influenciadora y al bebé, por lo que ambos salieron bien librados de la peligrosa situación.

Seguido al accidente, que por fortuna no terminó en situaciones de gravedad, Pipe se llevó a Máximo de nuevo al mar, según Luisa, el menor no parecía haberse dado cuenta de lo que había ocurrido, por lo que estaba muy tranquilo, el susto, dice, fue de ella y de los demás. Máximo terminó jugando con Pipe en la arena. El niño alcanzó a hundirse con Luisa, pero no alcanzó a tragar agua por la rápida acción de su mamá. “Yo estaba temblando, sentí que se me fue el mundo (...) ustedes no saben todo lo que hice para que mi bebé no se hundiera”, dijo.

Luisa, en la intervención que hizo en su cuenta de Instagram, llamó a los padres de familia a estar muy pendientes de sus hijos pues, aunque a veces se cree que todo está bajo control, todo puede cambiar en un segundo. “Tenemos que estar ahí con ellos, en cada movimiento, y más cuando están empezando a explorar el mundo”, aconsejó.

“Yo estaba ahogada”, comentó Luisa Fernanda W al hablar de los momentos luego del accidente, pues, tuvo que subirse al yate a reposar y a tratar de expulsar toda el agua que la tuvo tosiendo durante varios segundos.





