Colegios públicos sin agua potable ni condiciones optimas para el regreso a clase de los alumnos - (Colprensa - Camila Díaz)

915 colegios del país participaron del último estudio de salud y bienestar escolar que realizó el laboratorio de Economía de la Educación (LEE), esto con el fin de identificar las principales problemáticas a las que se tendrán que enfrentar los alumnos con el retorno a clases presenciales luego de la pandemia. Las conclusiones del estudio demostraron que aún hay graves problemas de infraestructura en algunas instituciones y que no se le puede ofrecer a los estudiantes calidad educativa.

La cifra que preocupa a las entidades es que solo el 47,7% de los colegios de todo el país cumple con los estándares de salud e infraestructura necesarios para que los estudiantes puedan retornar de manera segura. Estos resultados se compararon con el balance que dejó las pruebas Saber 11 de 2020 para ver si existe una relación entre el desempeño académicos y las condiciones de salud y bienestar de la comunidad educativa.

Lo que abrió una brecha escolar mucho más grande ya que se demostró que los colegios urbanos y privados son quienes obtienen los puntajes más altos de calidad escolar frente a los colegios rurales y públicos. Las categorías que se evaluaron fueron los entornos de la institución, educación para la salud, nutrición y alianzas, en estos aspectos los colegios privados superaron a los colegios oficiales en 34 puntos.

El informe también reveló que en lugares como Bogotá, Medellín, Cali y Barraquilla las zonas aledañas de los colegios públicos se han convertido en lugares de venta y consumo de drogas en donde los adolescentes son quienes más han participado de esta problemática. Adicional, se identificó que en las zonas donde hay microtráfico, también hay denuncias de explotación sexual y de violaciones.

Colegios públicos sin agua potable ni condiciones optimas para el regreso a clase de los alumnos -Secretaría de Educación de Bogotá.

Entre los datos que reveló el informe se estableció que el 12% de los colegios del estudio no tiene acceso a acueducto, 41% de los colegios no tienen acceso a agua potable de forma permanente, 81% de los colegios no cuentan con materiales para educar una en prevención sexual y reproductiva, 29% de los colegios no cuentan con profesionales en psicología, 35% de los colegios están en zonas de expendio de drogas, y más de la mitad de los colegios no cuentan con acciones para la prevención del embarazo, del suicidio, del acoso o del consumo de drogas.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó la semana pasada, los resultados de la más reciente Encuesta de Calidad de Vida en Colombia, entre estos, uno de los datos que arrojó el informe puso una alerta relacionada con la niñez pues, en el 2020 se incrementaron los indicadores de inasistencia escolar.

Mientras que en el año 2019 el 2,7 por ciento de los menores entre los 6 y los 16 años dejaron de asistir al colegio, en 2020 esta cifra fue del 16,4 por ciento, es decir, el incremento en el primer año de la pandemia en cuanto a inasistencia escolar fue del 13,7 por ciento. Lo que demostraría que la pandemia fue un golpe muy fuerte a la educación colombiana, debido a la falta de conectividad que existe en Colombia y que, a un año después, no ha cambiado.

De acuerdo con El Espectador, los datos más preocupantes los registraron los departamentos de Vaupés, Amazonas, Vichada, Chocó y La Guajira, que tienen en común la falta de conectividad en las zonas rurales.

De hecho, la inasistencia en zonas rurales pasó del 4,8 en 2019 al 30,1 por ciento en 2020. Se trata, entonces, de un aumento del 25,3 por ciento en poblaciones rurales, casi el doble del promedio nacional. Por ejemplo, el porcentaje de inasistencia escolar, tan solo en el departamento del Vaupés, alcanzó un 56,6% en comparación de un 9,8 % que se registró en el mismo periodo del 2019. Eso quiere decir que en solo un año este indicador aumentó 46,8 % en esta región del país.