Inician inscripciones de candidatos al Congreso y a las 16 curules de paz

Foto de archivo. Legisladores colombianos debaten un proyecto de reforma fiscal en el la sede del Congreso en Bogotá, Colombia, 18 de diciembre, 2018. REUTERS/Luisa González

Desde este sábado 13 de noviembre y hasta el 13 de diciembre la Registraduría Nacional del Estado Civil permitirá la inscripción de las y los candidatos a las elecciones del Congreso de la República, y en esta ocasión, también a las 16 Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep) que se votarán el 13 de marzo del 2022.

Las listas a las curules de Paz podrán inscribirse a través de las organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas y sociales, incluyendo las de mujeres, así como los grupos significativos de ciudadanos, los consejos comunitarios, los resguardos y autoridades indígenas y las Kumpañy.

Las candidaturas al Senado de la República (circunscripción nacional e indígena), y la Cámara de Representantes (circunscripción territorial, indígena, afrodescendiente e internacional), podrán ser inscritas por partidos y movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales, comités promotores del voto en blanco y organizaciones indígenas y afrodescendientes reconocidas por el Ministerio del Interior.

La Registraduría además de recibir la inscripción de las candidaturas de manera presencial en la sede de la Registraduría Distrital y las delegaciones departamentales, dispuso de la plataforma web www.inscripcioncandidatos.registraduria.gov.co, a la cual se puede acceder a través de la app ‘InfoVotantes Congreso’, para realizar la inscripción virtual de las candidaturas mediante autenticación biométrica facial satisfactoria como firma electrónica, tanto de aquellos que aspiran ser elegidos senadores de la República y representantes a la Cámara, como de quienes participarán para obtener una de las 16 curules de Paz.

“Por primera vez en la historia de Colombia, los candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales podrán inscribirse de manera virtual. Nuestro compromiso es brindar todas las garantías y las herramientas tecnológicas que faciliten y propicien la participación de votantes y candidatos”, señaló el registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha.

Para consultar la información necesaria para inscribirse a las diferentes candidaturas pueden ingresar aquí https://www.registraduria.gov.co/-Sistema-Integral-de-Capacitacion-Electoral- o comunicarse a los teléfonos (1) 3693723 y 3138696345, o al correo electrónico idcancongreso@registraduria.gov.co.

Las reglas bajo las que se elegirán las 16 curules de paz que hacen parte de lo acordado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc en 2016, prácticamente ya están dictadas.

Sin embargo, a pocos meses de las elecciones legislativas, nueve organizaciones de víctimas pidieron que hayan algunos ajustes en los requisitos que quedaron expuestos en el Acto Legislativo 02 de 2021 que creó las 16 circunscripciones transitorias, para quienes busquen aspirar a uno de esos nuevos escaños en la Cámara de Representantes, según citó El Tiempo.

En lo ya aprobado se estableció que los candidatos que participen en la elección solo pueden ser inscritos ante la Registraduría por organizaciones de víctimas, organizaciones campesinas u organizaciones sociales, incluyendo las de mujeres y grupos significativos de ciudadanos.

Además, tienen que haber nacido o habitado en el territorio de la respectiva circunscripción los tres años anteriores a la fecha de la elección. Uno de los puntos que critican las víctimas, pues dicen que excluir de estas circunscripciones a las víctimas de desplazamiento que no hayan retornado o no estén en proceso de retorno, establece una selección que afecta la garantía de sus derechos fundamentales, en particular el derecho fundamental a la no repetición.

Para las organizaciones, la inscripción y elección de candidatos para las 16 curules “debe tener una apertura política especial para cumplir con los ejes axiales de garantía de los derechos de las víctimas y de un sistema político democrático, participativo y pluralista, en particular frente a limitaciones como la personería durante cinco años de los grupos políticos que inscriban candidatos a esta elección”.

SIGA LEYENDO