A puñaladas, hombre mató a un perro que quiso defender a su dueña de un intento de feminicidio en Zipaquirá

Por defender a su dueña, perro murió apuñalado en un presunto intento de feminicidio. Foto: Policía Nacional.

Hay consternación en Zipaquirá, Cundinamarca luego de que un hombre asesinó a puñaladas a Rex, el perro que defendió a su dueña luego de que el sujeto que le quitó la vida intentó agredirla, mientras estaba bajo los efectos del alcohol.

El hombre llegó en la madrugada a la casa, mientras estaba borracho y quiso acuchillar a su compañera sentimental. Ahí, en un acto de heroísmo, Rex se abalanzó contra el atacante, le permitió a la mujer refugiarse y salvarse del ataque. Por desgracia, el animal no corrió con la misma suerte y terminó muerto luego de que el individuo lo apuñaló en repetidas oportunidades.

De acuerdo con la información de la Policía de Cundinamarca, el atacante no solo intentó agredir a la mujer, sino también a varios miembros de su núcleo familiar y, al no lograrlo, la emprendió contra el can. Los hechos ocurrieron el pasado domingo 7 de noviembre.

“Le daba cuchillo a lo que pillara por delante. Y como no vio nada más, pues le dio al perrito. Eso no se hace ni con una persona ni con un animal”, expresó una de las testigos del hecho a CityNoticias.

Tras el ataque, la dueña del perro logró escabullirse del ataque del hombre y se refugió en una habitación del predio donde ocurrió el triste suceso. Por su parte, el coronel Simón Eduardo Cornejo, del comando especial de la región de sabana norte, aseguró que aunque el delincuente se escapó, horas después fue capturado; además, confirmó que la víctima está fuera de peligro.

El coronel Cornejo anunció que el sujeto quedó a disposición de las autoridades y deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación por violencia contra la mujer y maltrato animal, tras quitarle la vida a Rex.

El hecho generó el repudio de múltiples sectores animalistas, por lo que pidieron la celeridad de la justicia colombiana para darle su merecido al implicado. “Claramente este es un hecho donde se evidencia la crueldad animal y la violencia contra la mujer”, expresó la defensora de los animales Gabriela Vargas, de la Fundación Cuadrante K.

MÁS CASOS DE MALTRATO ANIMAL

A inicios de noviembre, fiscales del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) presentaron ante jueces de control de garantías a dos personas señaladas de agredir a animales en Bogotá y en Pulí (Cundinamarca), respectivamente.

El primero y más indigente es el ataque con arma de fuego a Tayson, un perrito que estaba en la calle y que recibió la ira y frustración de un policía.

Según la Fiscalía, por el delito de maltrato animal fue imputado un patrullero de la Policía que el 27 de octubre de 2020, presuntamente, atacó con su arma de dotación a un perro llamado Tayson en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

De acuerdo con la evidencia recolectada por un fiscal Gelma, el uniformado se movilizaba en una motocicleta de la institución, cuando Tayson al parecer le ladró. Por esta razón, el procesado habría intentado agredir al animal con su bastón de mando, pero al no lograrlo, le disparó en dos ocasiones en la mandíbula y el cuello.

Tras el ataque, el policía se habría retirado del lugar sin brindar atención al perro. Una patrulla que acudió minutos después lo trasladó a una clínica veterinaria. Posteriormente, el dueño de Tayson lo llevó a otro hospital donde le diagnosticaron fractura de mandíbula y otras lesiones que afectaron gravemente su integridad.

SEGUIR LEYENDO: