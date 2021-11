Sigue el enfrentamiento entre los concejales ‘verdes’ en Bogotá: cuestionan a Julián Rodríguez Sastoque por apoyar el POT de Claudia López

Alcaldesa de Bogotá Claudia López y concejal de la Alianza Verde, Julián Rodríguez. Foto: Alcaldía de Bogotá.

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá no solo causó duros señalamientos a la Alcaldía de Bogotá y a su cabeza, la alcaldesa Claudia López, sino que desencadenó fuertes enfrentamientos entre los concejales de la Alianza Verde, el partido con el que la mandataria ganó las elecciones del 2019.

La división en ese partido ya venía desde hace meses. Sin embargo, el apoyo de algunos concejales al POT propuesto por la administración local acrecentó las diferencias que los cabildantes verdes Lucía Bastidas, Luis Carlos Leal, Diego Cancino y Martín Rivera tenían con su colega de partido y corporación Julián Rodríguez Sastoque, fiel defensor y seguidor de la alcaldesa López.

Por ejemplo, esta semana se viralizó la denuncia que Leal, Cancino y Rivera hicieron donde dijeron que la bancada verde del Concejo de Bogotá los quería obligar, mediante la ley de b ancadas, a apoyar el POT propuesto por la administración bogotana; hecho que fue duramente criticado por Rodríguez Sastoque, quien no solo defendió los artículos del proyecto de ordenamiento territorial, sino que lanzó duros comentarios contra sus compañeros: “manguitos”, “se hicieron escoger para cambiar sus ideologías”, etc.

Tras esas críticas, sus copartidarios le respondieron poniendo en tela de juicio la neutralidad con la que hace su veeduría. El concejal Luis Carlos Leal no solo tildó a Rodríguez Sastoque de “politiquero”, sino que también le dijo que se hizo elegir como cabildante para no cumplirle a la ciudadanía que le confió su voto.

“Julián Rodríguez va a salir a decir lo que ha dicho todos estos días: que la ley de bancadas es perfecta y nosotros somos unos politiqueros que vamos en contra del partido Verde. (...) ¿Quién es el politiquero, Sastoque? El que puso un plan de gobierno que no cumple hoy, el que firmó pactos que hoy incumple o nosotros que hacemos valer la voz de la ciudadanía”, aseveró Leal a gritos.

¡La bancada del @PartidoVerdeCoL nos puso una mordaza!



La imposición de la #LeyDeBancada para el voto positivo del POT es una violación a la democracia y a los principios del Partido.



¡Exigimos un #POTSinCensura! pic.twitter.com/bGNOtJcDYl — Luis Carlos Leal A🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@LuisCarlosLealA) November 9, 2021

El concejal Diego Cancino, una de las más antiguas figuras del partido del girasol, también se refirió a los duros cuestionamientos que Rodríguez le ha hecho a él y a sus compañeros por votar en contra del POT de Claudia López.

Es de recordar que en su Twitter, Julián Rodríguez ha tildado, incluso, de “manguitos” a sus compañeros de partido, por lo que Cancino no guardó silencio y, en diálogo con la emisora BluRadio, sostuvo un duro cruce de opiniones con él.

“En el Verde se respeta aunque tú -Rodríguez- no quieras hacerlo. En el 2010 yo estaba en esa puesta colectiva. Yo fundé los principios del Partido Verde. Yo dije que aquí no todo vale. Si alguien es verde acá, soy yo, y que a mí me digan que soy un ‘manguito’ que viene por avales, desde el 2010 estoy en esta puesta colectiva a diferencia del concejal Sastoque”, expresó Cancino, quien aseguró que Julián Rodríguez y los compañeros que apoyan el controversial POT no son coherentes con los principios de la colectividad en la que militan.

“Julián Sastoque es el incoherente porque no ha tenido la valentía, ni la coherencia de oponerse a inconsistencias que han habido en esta Alcaldía como la Avenida 68, como la séptima y como muchos puestos que él firmó en el acuerdo ambiental”, aseveró Cancino.

A las duras criticas del concejal se unió el representante a la Cámara del Verde, Insti Asprilla, quien también ha diferido en múltiples oportunidades con la alcaldesa López y varios de los proyectos que ha impulsado, secundada por Rodríguez Sastoque.

En su Twitter, el congresista apoyó el pronunciamiento de Cancino contra Julián Sastoque, lo criticó por cuestionar a las directivas de su colectividad y le agradeció a los cabildantes “que están haciendo pedagogía demostrando su farsa”, añadió en un trino de su perfil de Twitter.

El sastoque (si con s minúscula) se ha metido hasta con el fundador del partido, bien por @cancinodiegoa y todos los que están haciendo pedagogía demostrando su farsa. https://t.co/QhWNDi7npH — Inti Asprilla (@intiasprilla) November 11, 2021

Por ahora, Julián Rodríguez se mantiene férreo en su posición a favor del POT promovido por el gobierno distrital de Claudia López y continúa con los comentarios, críticas y arremetimientos contra sus compañeros de partido, a quienes acusa de ir en contra de la alcaldesa pero que en campaña se hicieron escoger con ‘su venia’.

Las críticas de los concejales a la mandataria “pueden ser infundadas, mentirosas y engañosas para hacerle daño al propio gobierno del cual se aprovecharon para llegar al poder. Otras son técnicas y sustentadas, a las que yo le hallo lugar”, le dijo el concejal Rodríguez a la revista Semana.

Por ahora, se esperan nuevos ‘rounds’ en la puja por el plan que promete mejorar el espacio de la capital colombiana.

