Luisito Comunica eliminó de sus redes la foto de Gustavo Petro: “Ignoraba que era un candidato político”

Esta semana el youtuber Luisito Comunica compartió una imagen del precandidato presidencial Gustavo Petro, quien estaba junto a un hombre que se parecía a él. Pero dados los comentarios que recibió, decidió bajarla y explicó que no sabía que se trataba de un aspirante a la presidencia de Colombia.

“Una aclaración para la gente de Colombia (...) yo la compartí meramente porque me dio risa que la persona se parece a mí pero ignoraba completamente que la otra persona que sale en la foto es un candidato político. Muchos lo están tomando que es un apoyo de mi parte y la verdad desconozco, no sé del tema, no sé del tema”, expresó el influenciador a través de sus historias de Instagram.

También dijo que debido a esto ya la publicación había quedado eliminada. El youtuber mexicano ocultó el nombre del precandidato y la cara de este mientras hacia la aclaración. En el post eliminado Luisito escribió: “Luisito Comunica sigue aparaciendo en otros universos, ahora con barba”.

De hecho el mismo Petro compartió la imagen en sus cuentas de Twitter y Facebook: “en el multiverso con Luisito Comunica”.

Pero no es la primera vez que Luisito se ve involucrado en líos políticos en Colombia, durante su visita a Colombia en el marco del Paro Nacional, Miguel Polo Polo, reconocido tuitero admirador del expresidente Álvaro Uribe Vélez y su colectividad, trinó una dura crítica al influenciador e incluso le pidió que volviera a su país. “Luisito me cae bien, pero si viene a hacer ver a los del bloqueo como unos justicieros sociales, cuando son unos bandidos que violan los derechos a la libre circulación, trabajo y salud de la ciudadanía, mejor que se regrese a México. Suficiente tenemos con las ONG de Izquierda”, dijo el activista político.

María Fernanda Cabal, amiga personal, respondió el trino de Polo Polo haciendo un duro señalamiento a Luis Arturo Villar, el nombre real del mexicano: “¿Quién lo patrocina?”

El trino logró acumular cerca de 1.330 ‘me gusta’ y fue respondido en más de 4.000 ocasiones. Los comentarios variaron entre burlas de fanáticos del influenciador y los recuerdos de una acusación anterior al ‘youtuber’ desde la senadora. Ante la pregunta de quién financiaría la visita, algunos le recordaron que al youtuber mexicano no le hacen falta recursos para un viaje como ese. Según varias fuentes que calculan la fortuna de los ‘youtubers’, replicada por Infobae México, Luisito Comunica es uno de los influenciadores de esta red social con mejor paga. Anualmente, se estima que sus ingresos son de unos 4 millones de dólares.

En ese entonces, el youtuber compartió un mensaje en sus redes en el que aseguraba, “no están solos, Colombia. El mundo entero se está enterando”.

Por su parte, Luisito también estuvo en Siloé, una de las zonas más relevantes del Paro en Cali. El mexicano explicó la ubicación de Siloé, aseguró que está ubicado en Laderas y que refleja una de las “zonas de extrema pobreza de Cali”. Igualmente, destacó la cantidad de personas que hay allí y, desde uno de los miradores del vecindario caleño, mencionó:

“Desde aquí se tiene una vista muy hermosa, pero también muy impactante de Cali, que nos da una muestra de la realidad actual. Allá abajo hay un supermercado que se quemó, producto de las manifestaciones que han estado sucediendo”.

