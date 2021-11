Jorge Cárdenas no será candidato al Congreso: “no me siento con la capacidad”

Archivo particular

A comienzos de este año, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó que le gustaría ver al actor colombiano Jorge Cárdenas en la arena política como posible candidato al Congreso del Centro Democrático.

“A mí me gustaría ver en el Senado a personas del sector de víctimas. Me gustaría ver en el Senado a personas de la cultura, del arte, como Jorge Cárdenas. Me gustaría ver en el Senado la juventud de Miguel Uribe Turbay. Me gustaría ver el Senado a personas del deporte como Carlos Antonio Vélez. Me gustaría ver en el Senado a ese tipo de personas”, había manifestado Uribe en entrevista con La FM.

Sin embargo, en entrevista con KienyKe.com el actor descartó de tajo la posibilidad de ser candidato del uribismo para las elecciones de 2022. “Qué honor que alguien como el expresidente Uribe piense que uno puede hacer algo, pero requería de muchas cosas como venirme a vivir a Colombia, lo cual no es fácil porque tengo varios emprendimientos en México y Estados Unidos que requieren tiempo y que han tomado tiempo construir”, declaró Cárdenas.

Así mismo, señaló que no se siente con la capacidad ni con la preparación necesaria para asumir un rol de esa magnitud. “No me siento con la capacidad ni con la preparación necesaria. Una cosa es vos y yo acá hablando dando ideas y otra es allá”, reflexionó.

Si bien el actor descartó la posibilidad de ser candidato, esto no quiere decir que dejará de usar sus redes sociales para manifestar su posición política.

Jorge Cárdenas y Ana Lucía Domínguez. Foto: Instagram

Meses atrás, en entrevista con El Tiempo, el actor dijo que cuando llegara al Congreso propenderá por leyes que beneficien “al empresariado” y temas relacionados con educación para lograr “despolitizarla”. Además, reconoció que Uribe Vélez es el jefe de la colectividad a la que él se unirá si se gana una curul en las urnas.

Cárdenas le dijo a ese diario que admira desde hace años al exsenador Uribe - que hoy enfrenta un juicio por fraude procesal y soborno a testigos - que el exmandatario hizo “todo lo bueno” durante su mandato en Colombia y que fue “tremendo honor haberme reunido con él”.

Además, calificó el encuentro con Uribe como “muy interesante”, aseguró que se sintió honrado y dijo que le agradeció por “darle la oportunidad” de representar al Centro Democrático en los próximos comicios electorales.

“Él tuvo la amabilidad con doña Lina, su esposa, de invitarnos a mi esposa y a mí a su casa a almorzar”, reveló Cárdenas, quien añadió que el encuentro con Uribe hablaron de temas cero “banales” y discutieron sobre la situación de Colombia.

“Él me aportaba también sus preocupaciones y sus posibles soluciones, y cómo había enfrentado sus temas, mil anécdotas. Fue un día muy agradable que quedará en mi memoria”, contó el actor al periódico nacional.

Jorge Cárdenas es un actor y músico colombiano nacido en Cali, capital del departamento de Valle del Cauca, más conocido por su participación en la telenovela de los años 90 ‘Las Juanas’, y su reciente participación en la producción nacional ‘La Ley del Corazón’.

Además, es reconocido por estar casado con la también actriz colombiana Ana Lucía Domínguez, recordada por interpretar los papeles de Ruth Uribe, y Lidia Reyes en la novela nacional ‘Pasión de Gavilanes’.

En los últimos años Cárdenas ha sido visto muy activo al pronunciarse públicamente a través de redes sociales sobre temas políticos, y de acuerdo con varios sectores y usuarios se le ha considerado como un activista del uribismo.

