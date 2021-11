Corte Suprema archivó investigación de parapolítica contra Mauricio Lizcano

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema decidió archivar el proceso en contra del exsenador Mauricio Lizcano Arango. Luego de 15 años, el alto tribunal informó que no continuará la investigación que adelantaba contra el expresidente del Congreso por presuntos nexos con el paramilitarismo.

Mauricio Lizcano era señalado por presuntamente haber recibido dinero de paramilitares para financiar su campaña al Senado.

A través de su cuenta de Twitter, el exsenador reaccionó a la decisión de la Corte Suprema asegurando que finalmente “se hizo justicia”.

“Corte Suprema de Justicia después de 15 años de investigación preliminar por Parapolitica (+75 de testimonios) cierra proceso a mi favor con decisión de forma y de fondo. En 132 páginas queda claro que todas mis campañas fueron limpias! Tarde pero se hizo justicia”, escribió Mauricio Lizcano en su cuenta de Twitter.

De acuerdo con la Sala Especial de Instrucción, en el proceso de investigación no se recaudaron suficientes pruebas para establecer que el expresidente del Congreso incurrió en el delito de concierto para delinquir.

Cabe recordar que, entre los testimonios del caso está el del exparamilitar Carlos Enrique Vélez Ramírez, alias Víctor, quien junto con otras personas aseguró ante la justicia que habían financiado la campaña del exsenador. Sin embargo, desde que se rindieron dichos testimonios, la defensa de Lizcano aseguró que eso era totalmente falso.

En el proceso que se adelantaba contra el exfuncionario se señaló que Mauricio Lizcano se habría relacionado con grupos paramilitares desde el 2000. Según algunos testimonios, esa relación nació a partir del secuestro de su padre Óscar Tulio Lizcano por parte de las extintas Farc.

El exsenador, según las declaraciones que se presentaron ante la Corte Suprema, estuvo en distintas partes del país buscando la liberación de los secuestrados de las Farc. En ese proceso, de acuerdo con algunos testimonios, supuestamente se había acercado a los grupos paramilitares y a narcotraficantes.

Más adelante, cuando Lizcano estaba aspirando a ser parte de la Cámara de Representantes, presuntamente habría recibido recursos por parte de narcotraficantes del magdalena medio y del norte del Valle.

Sin embargo, este martes la Corte Suprema desestimó dichas declaraciones y testimonios que acusaban a Lizcano por lo que se archivó la investigación.

Pero este no es el primer proceso contra el expresidente del Congreso que la justicia colombiana archiva. El año pasado la Corte Suprema también decidió no continuar con una investigación que se adelantaba porque supuestamente Lizcano habría interferido para que un programa de Especiales Pirry, del Canal RCN, no saliera al aire.

El ‘Cartel de la Toga’, uno de los casos de corrupción más sonados de Colombia, también involucraba al exsenador. Ese proceso fue archivado en marzo de este año por el alto tribunal.

Según señaló la Corte, en el proceso que se adelantaba no habían pruebas o algo relevante para acusar a Mauricio Lizcano.

Este año también renunció al Partido de La U

El excongresista renunció en abril de este año a dicha colectividad a través de una carta dirigida a Dilian Francisca Toro, quien dirige el partido.

En ese documento Lizcano mencionó que se encontraba terminando dos maestrías en Harvard y en el MIT en Estados Unidos, pero explicó que su dimisión se debía a algo más profundo.

“Después de estar alejado por dos años de la vida pública, dedicado a terminar mis dos maestrías, he llegado a la conclusión que esa propuesta de valor que en su momento construimos en el partido, hoy ya no existe”, dijo Lizcano en su momento.

