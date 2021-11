Autoridades desarticulan una banda dedicada al hurto y comercio de carne de res y caballo en Huila

Autoridades desarticulan una banda en Huila dedicada al huerto, sacrificio y comercialización de carne de caballo y res. Foto: Policía Metropolitana de Neiva

Este martes 9 de noviembre, durante un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Neiva y el Ejército Nacional se logró la captura de 15 miembros de una banda delincuencial dedicada al robo de ganado bovino y equino en el departamento del Huila.

Según las autoridades, estos sujetos que hacían parte del grupo denominado Los frigoríficos, habrían incurrido en los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, así como abigeato en diez municipios de este departamento al sur de Colombia.

“En este entendido y basados en el material probatorio y evidencia física recolectado, las 15 personas detenidas fueron dejadas a disposición de un juez de control de garantías, quien de manera inicial avaló el procedimiento de captura y posteriormente procedió a realizar la imputación de los delitos”, indicó la Policía Metropolitana de Neiva.

El operativo fue realizado entre miembros de las Seccional de Investigación Criminal (Sijin) con el apoyo de sus grupos de criminalística, el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación.

A su vez, los miembros de esta banda delincuencial tendrían roles específicos dentro de esta la organización, entre los que se encontraban los encargados de hurtar, sacrificar y desmembrar el ganado; otros dedicados a vigilar que no se encontraran las autoridades en la zona; otros para la tarea del transporte de la carne hurtada y del ganado; y otros dedicados a la comercialización y distribución de la carne.

Las más de 110 reses y caballos que fueron sacrificados para su comercialización habrían sido hurtadas en zona rural de los municipios de Rivera, Natagaima, Yaguara, Teruel, Garzón Campoalegre, Hobo, Aipe, Palermo, Hobo y en Neiva, capital del departamento,

A su vez, las autoridades pudieron determinar, a través de la recolección de pruebas durante 11 meses de investigación, que la banda habría participado en al menos 30 eventos de sacrificio de reses y más de diez de caballos, alcanzando recursos ilegales por más de $200 millones.

“La Policía Nacional continuará adelantando procesos investigativos contundentes en contra de organizaciones que delinquen en jurisdicción del área metropolitana de Neiva, por lo cual invita a la ciudadanía a seguir aportando información conducente a la identificación y judicialización de actores criminales que alteran la tranquilidad y seguridad ciudadana”, concluyeron las autoridades.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Neiva, Faiver Hoyos, indicó que esta red de robo y comercio de ganado utilizaba las horas de la noche para ingresar a las fincas para sacar a las reses y a los caballos que luego serían sacrificados y vendidos, según se pudo establecer durante las investigaciones.

Ladrones entraron a finca en Atlántico, amordazaron a los cuidadores y se llevaron desde el ganado hasta el mercado

Aves, ganado, motosierras y hasta el pegado de un caldero fue robado por ladrones que ingresaron a la fuerza en una finca en Soledad, Atlántico. La denuncia fue hecha el pasado 21 de julio por la familia que cuidaba el lugar; sus miembros aseguraron que vivieron momentos de angustia porque los delincuentes los amenazaron con armas de fuego, los amordazaron y retuvieron contra su voluntad durante un poco más de siete horas.

“Llegaron y tumbaron la puerta. Cuando ya quisimos reaccionar estaban todos adentro, encapuchados, no reconocíamos a ninguno. Todo empezó a las ocho de la noche y terminó alrededor de las tres de la madrugada. Me dijeron que no me moviera, que no hiciera nada y las niñas estaban llorando. La mayorcita trataba de dormirse y yo le decía que cerrara los ojos y ella decía: ‘Yo quiero que se vayan, yo quiero que se vayan’”, contó la madre de la familia afectada a Noticias Caracol.

