“De pronto el matrimonio ya fue”: Alberto Linero insinuó que ya se habría casado

Luego de anunciar su renuncia al sacerdocio, la vida sentimental del expadre, Alberto Linero, causa gran curiosiddad entre sus seguidores, tema que también fue indagado por el humorista Pedro Antonio González, con su personaje de Norberto en la sección ‘Al pelo con Norbert’ de Sábados Felices.

En medio de una jocosa entrevista, el humorista le preguntó a Linero: “Y hablando, tú que tanto conoces de los sacramentos ¿el matrimonio para cuándo?”, a lo que él respondió:

“Norbert, yo creo que ya el matrimonio fue, uno no sabe ¿verdad? De pronto la noticia ¿No? que ya fue”.

En medio de risas, el presentador le volvió a preguntar ¿O sea que eso ya se consumó?, a lo que respondió " Uuuh”.

Por otro lado, al inicio de la entrevista, Linero que ahora se desempeña en la radio y como conferencista, aclaró que cuando decidió ser padre, en medio de su carrera eclesiástica debió hacer una “promesa sacerdotal de castidad y obediencia”, pero que en su congregación no se hice “propiamente un voto de castidad”.

Desde que Linero dejó el sacerdocio, medios de comunicación han indagado acerca de cómo es su vida y él muy cuidadosamente ha revelado quién es su compañera, pues el pasado 12 de septiembre, el escritor del libro ‘Amar’ anotó que a su pareja le gustaría que la reconocieran por lo que es y no por la relación que sostienen.

En agosto, desde su cuenta de Instagram, previo al lanzamiento de su libro, publicó una fotografía de su pareja, María Alcira Matallana Batista, tema con el que volvió a encender las redes con el mensaje “Es ella… #amaresganarlotodo”.

Desde ahí, cientos de usuarios y seguidores comenzaron a cuestionarlo sobre quién era la misteriosa mujer que en la fotografía aparece de espaldas sentada frente al mar, que le robó el corazón y de quien no suele hablar.

En los últimos días, en entrevista con el programa ‘Lo sé todo’, el exsacerdote entregó detalles sobre su vida amorosa y explicó porque las razones de por qué ha mantenido su relación lejos de la esfera pública.

“No la he escondido, mucha gente nos ha visto en los aviones, nos ha visto en la casa, en los lugares turísticos a los que vamos, al estadio. Ha sido un regalo de la vida, un regalo de Dios. Ella está de espaldas pero ya mucha gente la ha descubierto y la ha buscado. Yo normalmente no hablo de ella, porque yo creo que ella es ella, ella no es un apéndice mío”, explicó Linero al mismo programa.

Linero también destacó que está muy feliz con su relación y detalló de su pareja su cualidad de ser capaz de conseguir todo por ella misma, y por tanto, según describió, ser una gran emprendedora.

“Ella es una mujer valiosa, emprendedora, con una agencia propia de marketing. Tiene un gran trabajo, sabe mucho de eso, y la admiro profundamente. Me gusta que abra espacios y que ella quiera abrirlos por ella misma, no porque tenga una relación conmigo. Por eso normalmente trato de respetarla y de trato de no hablar de ella más de lo normal”, indicó el exsacerdote en su entrevista con el programa.

Esta sería la imagen de Alberto Linero que, al parecer, su novia publicó. Foto: Instagram Alcymb

