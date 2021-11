Los colombianos finalistas de Social Innomarathon, la competencia de solucionadores de problemas más grande del mundo

Emprendimiento. Oquei Comms.

Socialab, la red de solucionadores de problemas más grande del mundo, y SAP, multinacional alemana dedicada al diseño de productos informáticos de gestión empresarial, dieron a conocer los finalistas de la actual edición de Social Innomarathon y entre los cuales se destacaron dos emprendimientos colombianos.

La competencia tiene fin “impulsar emprendimientos de impacto en Latinoamérica enfocados en resolver problemas sociales o ambientales a través de modelos de negocio sostenibles que usen tecnologías, herramientas digitales o la gestión de datos de manera novedosa”, informó la agencia de mercadeo y comunicaciones, Oquei Comms.

Es así como los proyectos que pudieron llegar a la siguiente etapa, donde participarán en un summit de aceleración, capacitación e inspiración en noviembre, fueron seleccionados por sus productos o servicios y su visión de crecimiento y de sostenibilidad a largo plazo en América Latina.

La convocatoria de esta edición se enfocó en los emprendimientos latinoamericanos que, “a través de la innovación abierta, contribuyan a mitigar la pobreza, erradicar el hambre, asegurar una educación de calidad o trabajo decente y crecimiento económico sostenible para sus comunidades”, esto teniendo en cuenta cuatro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cabe decir que la startup ganadora recibirá un premio de US$6.000 y un año del acompañamiento personalizado de un asesor de SAP Labs Latinoamérica y Socialab, a fin de fortalecer el proyecto y ampliar las posibilidades de ser uno de los partners de la compañía, que permite conectarse con más de 400.000 clientes en el mundo.

Los emprendimientos colombianos finalistas

Estas fueron las dos empresas del país que lograron clasificar y pasar a la siguiente etapa de la competencia:

Fundación para la Equidad Educativa

Según la presentación de su idea, el equipo busca “integrar la tecnología, las últimas prácticas en pedagogía y el trabajo social para generar un cambio estructural a través de la educación de calidad”. Asimismo, detallaron que su trabajo se enfoca en la ruralidad colombiana:

“Todos compartimos el sueño de darle a cada niña, niño y adolescente la posibilidad de construir su mejor versión mediante una educación que enseñe a ser y hacer. Apadrinamos colegios para implementar un entorno educativo innovador único en Colombia”.

De acuerdo con la fundación, su modelo ya cuenta con 3 sedes del cole GRP con 128 estudiantes y 7 docentes. Esto involucra a 94 familias, “cada una con un computador preparado para la enseñanza”.

Primed Community

Se describen así mismos como una comunidad de aprendizaje de idiomas creada “con el propósito de proveer servicios educativos con un enfoque social”.

En ese sentido, señalan que su interés es llevar, a través del programa Primed Community learning project y su plataforma de proyección Storytellers “educación de calidad a personas en situaciones de vulnerabilidad para impactar de manera positiva sus vidas y comunidades a través de la formación en inglés y la promoción del turismo comunitario como estrategia de inclusión social y reducción de desigualdades”.

Esta idea los ha llevado a tener presencia en tres comunas de la ciudad de Medellín, donde trabajan en las áreas de aprendizaje de idiomas, desarrollo personal, turismo comunitario, proyectos sociales, voluntariado y eventos culturales.

Con ellos fueron seleccionados otros diez emprendimientos:

Alfi (México)

AgroCognitive (Venezuela)

Biogás: energia limpa, renovável e renda (Brasil)

Club Solidario (México)

Comet Job (El Salvador)

IAWT (In All We Trust) (México)

Juaga (Argentina)

MusicMath (México)

SOS AGRO (Bolivia)

Wayno (Argentina)

