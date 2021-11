La ‘cifra oculta’ de los crímenes que se comenten en Colombia

Robo de celulares en Colombia. Imagen de referencia.

En el 2021 la inseguridad en el país aumentado de forma significativa y la percepción de los ciudadanos sobre las acciones tomadas por el Gobierno Nacional es que son insuficientes. Los crimines más comunes es el robo y el homicidio, que en muchas ocasiones van de la mano y son más comunes en las grandes ciudades, incluso, los colombianos han señalado que en estas se sienten más preocupados.

En la última actualización de la Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana 2021, realizada por el Dane, los datos muestran que la percepción de inseguridad de las personas a aumentado, al igual que los incidentes de seguridad digital y la falta de credibilidad de las autoridades.

Según los datos recolectados la tasa de denuncia en 2021 se ubicó en 27,1 por ciento a nivel nacional, en cabeceras llegó al 30,2 y en centros poblados y rural disperso fue de 13,9 por ciento. Esto significa que más del 70 por ciento de las personas no denuncia los delitos, es decir, solo 3 de cada 10 personas denuncian los hechos delictivos de los que son víctimas.

Los datos mencionados por el Dane demuestran que las autoridades no dan datos reales de la situación que inseguridad que se vive en la realidad. A esta situación se le conoce como las cifras ocultas, es decir, como los ciudadanos no denuncian por desconfianza y por no cree que esto tenga relevancia, las instituciones no pueden hacer un censo real del panorama.

Esta se demuestra en los robos de celulares, de acuerdo con El Tiempo, Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil, el gremio de las empresas de telefonía celular en el país–, un promedio de 80.000 usuarios piden a los operadores que suspendan sus líneas por robo. Son casi un millón de teléfonos robados al año que, en su gran mayoría, no son objeto de denuncia.

Pero si se mira en los registros oficiales de las autoridades, se han denunciado en el país 260.000 casos de hurto contando otros objetos como automóviles. Por lo que si se cruzan las cifra tan solo en robo de celulares, se estaría hablando de una diferencia bastante significativa. Lo preocupante en esta situación es que al no tener los verdaderos datos en las instituciones es muy probable que no se tomen las medidas necesarias para atacar la problemática.





Hurtos de celulares en Bogotá

En el mes de septiembre, Emel Rojas, concejal de Bogotá por el movimiento de Colombia Justa Libres, señaló que por estos días, delitos relacionados a la violencia y los hurtos se han convertido en los protagonistas de las noticias del país y, de hecho, según los cálculos expuestos por Rojas, agosto ha sido uno de los meses con índices más graves.

“En 8 meses del 2021 (Ene-Ago) se han hurtado, en Bogotá, 35.781 celulares, lo que equivale, en promedio, a 4.472 mensuales, 150 diarios y 6 cada hora. Una barbaridad”, escribió Rojas que, a su vez, envió un mensaje a la alcaldía de Bogotá, en donde cuestionó el actuar del gabinete. “¿Qué la vida sería sagrada si llegaba el Partido Verde a gobernar en Bogotá? Veamos”, complementó mientras se dispuso a entregar otras cifras que, según le contestó a un ciudadano, habían sido rescatadas de información expuesta por la Policía Nacional.

Lo que detalló Emel, en su cuenta de Twitter, es que desde enero hasta agosto del año 2019, en la capital colombiana, se registraron 656 homicidios, mientras que, por la misma época, pero en el 2020, se contabilizaron 654. Ahora bien, en el 2021, durante esa misma cantidad de tiempo, se registraron 754. El concejal recordó que durante los primeros ocho meses del 2020 los capitalinos se encontraban en cuarentena, tras la declaración de la alerta roja por la llegada del coronavirus al país. “En los discursos podrán decir lo que quieran, pero los datos dicen otra cosa. Mal”, sentenció.





SEGUIR LEYENDO