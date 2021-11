Sigue buen comportamiento de exportaciones no minero energéticas desde Colombia hacia Estados Unidos

El organismo indicó que, entre septiembre de 2020 y agosto de 2021, estas exportaciones llegaron a 16,5 % en México, 14,5 % en Brasil, 14,4 % en Colombia y 4,6 % en Chile. Imagen de archivo. EFE/Hugo Ortuño

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer sus más recientes estadísticas de exportaciones de mercancías, según las que en septiembre de 2021 las ventas externas del país fueron US$3.572,5 millones FOB (Libre a bordo) y presentaron un aumento de 40,4 % en relación con septiembre de 2020.

Asimismo, precisó que fueron las del rubro no minero-energético (NME) que crecieron 30,5 % al pasar de US$ 3.638,9 millones entre enero y septiembre de 2019 a US$ 4.750,3 millones en el mismo periodo de 2021. De igual forma, se registró un repunte del 23,5% al compararlo con el mismo tiempo del ejercicio precedente de 2020 cuando se registraron en US$ 3.847,8 millones.

En ese sentido, la Camára de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) publicó un análisis donde reveló que “el rubro agrícola mostró un repunte del 15,6 % frente a las cifras prepandemia, pasando de US$ 2.161,2 millones entre enero y septiembre de 2019 a US$ 2.498,8 millones en el mismo tiempo de este año”.

Sobre los textiles, la agremiación indicó que han crecido 17,8 % al pasar de US$ 171,6 millones en los primeros nueves meses de 2019 a US$ 202,1 millones entre en el periodo exacto de 2021.

“La agroindustria y las prendas de vestir vienen impulsando el crecimiento de las exportaciones no minero energéticas de Colombia hacia Estados Unidos que entre enero y septiembre de este año tuvieron ventas por US$ 4.750,3 millones frente a US$ 3.638,9 millones del mismo período de 2019. Esto representa que por cuarto mes las ventas NME hacia el principal mercado del país han tenido un crecimiento entre el 29% y 30,5 %”, indicó AmCham Colombia, que a su vez precisó:

“De acuerdo con el análisis realizado de AmCham Colombia, el rubro agrícola mostró un repunte del 15,6% frente a las cifras prepandemia, pasando de US$ 2.161,2 millones entre enero y septiembre de 2019 a US$ 2.498,8 millones en el mismo tiempo de este año”.

Por su parte, los textiles han crecido 17,8 % al pasar de US$ 171,6 millones en los primeros nueves meses de 2019 a US$ 202,1 millones entre en el periodo exacto de 2021.

En ese sentido, el comentario de AmCham Colombia fue que, “es importante mantener la competitividad de la industria nacional frente a los compradores de Estados Unidos quienes ante la crisis de contenedores buscan proveedores que les permitan atender sus necesidades de bienes finales o intermedios sin afectar la cadena de costos”

Principales productos que mostraron crecimientos en los primeros nueves meses del año versus el mismo tiempo de 2019

Por subsectores del agro, la información indicó que los animales y sus productos pasaron de US$ 60,2 millones entre enero y septiembre de 2019 a US$ 83,2 millones en el mismo tiempo de 2021, mostrando un crecimiento de 38,1 %; frutas pasaron de US$ 128,6 millones a US$ 169,5 millones un alza de 31,7 %; pescados crecieron 28,5 %; alimentos, bebidas y tabaco (+23,0%); café, té y especias (+16,3 %); vegetales (+12,0 %); plantas y flores (+9,5 %); y azúcares y confites permanecieron estables en US$ 68,0 millones,

De otro lado, productos de fundición, hierro y acero mostraron un repunte de 579,2 % al pasar de US$ 3,2 millones entre enero y septiembre de 2019 a US$ 21,8 millones en el mismo tiempo de 2021; oro se alzó 150,4 %; insumos de maquinaria eléctrica alcanzó cifras por US$ 117,7 millones un incremento de 53,7 %; metales y sus manufacturas (+25,4 %); plásticos (+24,8 %); papel y sus manufacturas (+16,9 %); productos químicos (+3,0 %); e insumos de la industria aeronáutica permaneció relativamente estable creciendo 0,5 %.

Totales de las exportaciones totales de Colombia hacia Estados Unidos entre enero y septiembre de 2021

Según con AmCham Colomnbia, los totales aún se mantienen por debajo de los niveles de 2019 en 10,4 % registrándose en US$ 7.889,3 millones. “Este resultado se explica básicamente por la lenta recuperación de los bienes minero-energéticos que pasaron de US$ 5.161,4 millones en los primeros nueve meses de 2019 a US$ 3.139,0 millones en el mismo tiempo de este año, decreciendo 39,2%”, agregó.

En línea con lo anterior, indicó que “las exportaciones de Colombia a todo el mundo se registraron en US$ 28.531,1 millones estando 4,5 % por debajo de la comercialización de enero y septiembre de 2019 cuando fueron de US$ 29.888,9 millones”.

SEGUIR LEYENDO: