“No creo ni en los populistas ni en los caudillos”, anotó Claudia López sobre lo que considera mejor para Colombia

En los últimos meses la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y la Alianza Verde han tenido un gran golpe en su imagen debido a las evidentes divisiones sobre sus posturas en diferentes temas de cara a las elecciones presidenciales 2022. Pese a que sus posiciones pueden incomodar a muchos ciudadanos en una entrevista con El País, la mandataria ratificó que “No creo ni en los populistas ni en los caudillos” y que pese a que no puede participar en política por el puesto que ocupa cree que el cambio lo puede dar el centro.

“No puedo hacer política, afortunadamente (...) Ahora hay que derrotar a los corruptos. Creo que hay dos opciones de cambio en 2022, la opción que representa Petro es un cambio sin duda, pero creo que el centro progresista es también una opción de cambio, mucho más constructiva y menos polarizante. El populismo y la polarización destruyen la acción colectiva porque enseñan a los ciudadanos que hay otros ciudadanos que son sus enemigos, que en realidad no son ciudadanos, y que lo que toca es destruirlos y que, si los destruyes, ganas”, anotó la alcaldesa y ratificó que ni en segunda vuelta apoyaría a Gustavo Petro si pudiera pues sus diferencias son irreconciliables.

En esta misma línea, López, aseguró que debido a sus posturas en este momento tiene oposición tanto de derecha como de izquierda, pero que esto la hace ser la única mandataria que a derrotado en los últimos años estos extremos.

“Soy la única servidora pública que ha derrotado a las dos fuerzas políticas más importantes de Colombia (...) Los tengo a ellos y a sus partidos en oposición contra mi Gobierno y eso me hace la vida un poquito difícil”, puntualizó la líder de Partido Verde.

Por otro lado habló de su tiempo como mandataria, donde mencionó que su gran logró fue salvar las vidas que puedo en la pandemia, además, que pese a las dificultades que esto le trajo finalmente el Gobierno Nacional y los ciudadanos lo entendieron y adaptaron algunas de las sugerencias que hizo para hacerle frente al covid-19.

“Me enfrenté al Gobierno que al principio dudó un poco sobre lo que era una decisión urgente como pedirle a la gente que cambiara sus hábitos de vida, que se quedara en casa, que usara el tapabocas y que nos dieran tiempo a alistar todo el sistema de salud pública para poderlos cuidar. La gente entendió y lo hizo”, señaló.

También, se refirió al acuerdo de paz y lo “triste” que ha sido no poder construir la paz ni cumplir con el acuerdo de paz en los últimos tres años.

“Siento que en estos años, en este último Gobierno que está dirigido por un pupilo de Uribe, nos quedamos un poco en el peor de los mundos. Hoy ni se construye paz en las zonas rurales para cumplirle a los campesinos que esperaban que llegara el Estado y tampoco hay seguridad democrática, que fue lo que impulsó Uribe, aunque tuvo desaciertos profundos como las violaciones a los derechos humanos. Hoy no tenemos ni seguridad democrática ni paz. Y mientras la Colombia rural no tenga paz, la urbana no tendrá seguridad. Ese es uno de los principales desafíos del próximo presidente”, comentó la mandataria.

Finalmente habló sobre el cambio climático y la responsabilidad que tienen los mandatarios locales sobre este asunto, pues considera que el no compromiso del cambio climático lo pagan los ciudadanos más humildes con inundaciones, con pérdidas de sus cosechas, con incendios forestales entre otros desastres.

“Por ejemplo, Bogotá declaró la emergencia climática el año pasado y se puso con inversiones concretas como descarbonizar el transporte. Como decía el alcalde de San José de Costa Rica, el mayor depredador es la pobreza y por tanto la mejor inversión ambiental es la inclusión social. Tener ciudades justas y verdes es clave para que cumplamos con las metas del cambio climático”, agregó Claudia López en su entrevista con El País.





