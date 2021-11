Cuatro datos que dejó la anotación de Falcao García contra el Real Madrid

Con su anotación ante Real Madrid, Falcao llegó a cinco anotaciones en esta temporada. Foto: Rayo Vallecano

Falcao García no para de hacer goles en la Liga Española. Este sábado 6 de noviembre, si bien el Real Madrid derrotó 2-1 al Rayo Vallecano en el estadio Santiago Bernabéu por la fecha 13, el ‘Tigre’ se reportó con la anotación del descuento para su equipo.

En el conjunto ‘Merengue’ marcaron el alemán Toni Kross, al minuto 14′, tras recibir un pase hacia atrás de Marco Asencio; y el segundo fue obra del francés Karim Benzema, quien remató al arco luego de un centro de David Alaba desde la banda derecha. Por su parte, la celebración del delantero samario llegó por medio de una de sus mejores virtudes: el cabezazo.

No fue inicialista por algunas molestias físicas en el calentamiento, sin embargo, cuando ingresó en el segundo tiempo, pudo concretar un pase de Álvaro García, impactando la pelota al palo de la mano derecha de Thibaut Courtois (79’). La alegría no sería completa, pues, además de la caída, este debió ser retirado del campo. “Creo que notó algo en el aductor, se conoce bien, nos avisó. No creo que sea algo muy grave, pero no sé decir el alcance ahora mismo”, sostuvo en rueda de prensa el el técnico del Rayo, Andoni Iraola.

LOS DATOS DEL ‘TIGRE’ TRAS MARCARLE AL REAL MADRID:

1. Los 300 goles en el exterior:

Falcao, con 35 años, siguió ampliando su historial goleador en los clubes del exterior, convirtiéndose en el primer jugador colombiano en llegar a esta cifra. De dicha cantidad, 83 los consiguió en Mónaco; 72 en Porto; 70 con el Atlético de Madrid, donde vivió su mejor momento deportivo; 45 fueron para River Plate, su primera experiencia en el exterior; 20 vistiendo los colores del Galatasaray; cinco en Inglaterra: cuatro con Manchester United y uno con Chelsea; y los cinco anotados hasta el momento con Rayo Vallecano.

2. El cabezazo, un sello de la casa:

De acuerdo con las cifras de Carlos Forero, el ‘Tigre’ de Santa Marta concretó su anotación número 75 de cabeza, récord para un futbolista ‘Cafetero’. El club donde más marcó goles por esta vía fue en el Porto, donde llegó a 22; luego aparece el Mónaco con 19; y cerrando el podio, Atlético de Madrid, habiendo sumado 15. En la Selección Colombia, por ejemplo, han sido tres de cabeza hasta el momento.

Goles de Falcao de cabeza. Captura de pantalla

3. Mejor promedio goleador en España:

Aún cuando desde varios sectores de la opinión pública se ponía en duda si Falcao podría rendir, otra vez, al más alto nivel en la Liga Española, sus números en lo corrido de esta temporada lo avalan. Actualmente es el jugador con mejor promedio goleador del campeonato: acumula 5 goles en 332 minutos, es decir, una anotación cada 66 minutos.

4. El mano a mano con el Real Madrid:

Al igual que con el Barcelona, Real Madrid también es una de las ‘víctimas’ habituales de Falcao en el fútbol de España. En cinco ocasiones en las que se ha cruzado con el conjunto ‘Merengue’, el delantero colombiano les marcó tres veces: dos con la camiseta del Atlético de Madrid y la reciente con el Rayo Vallecano. Iker Casillas, Diego López y Courtois han sido los arqueros que han sufrido las conquistas del ‘Tigre’.

Historial de Falcao enfrentando al Real Madrid. Captura de pantalla

¿QUÉ PASARÁ CON LA SELECCIÓN?

A raíz de su molestia física, desde España aseguran que la presencia de Falcao con la Selección Colombia se pone en duda, de cara a la doble fecha de eliminatorias del Mundial de Catar 2022. Este no viajó en el vuelo que tenía programado en las últimas horas: según precisó ‘El Chiringuito’ a través de sus redes sociales, el ‘Tigre’ “sintió un pinchazo en el aductor y este lunes se le realizarán más pruebas. Su presencia con Colombia no es segura”, escribió.

Poco a poco los jugadores de la ‘Tricolor’ se han unido a la convocatoria del técnico, Reinaldo Rueda, en Sao Paulo, Brasil. James Rodríguez, una de las principales novedades, y Camilo Vargas, por ejemplo, fueron los dos primeros jugadores en llegar para iniciar con los entrenamientos.

A Falcao se le practicarán exámenes este lunes para conocer la gravedad de su lesión. Captura de pantalla

