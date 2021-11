Rodolfo Hernández dice que se posesionaría como presidente en el pueblo más pobre de Colombia

de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez

Este sábado el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, quien aspira llegar a la Casa de Nariño en 2022, habló con la revista Semana sobre su candidatura y lo que espera pase en esta campaña electoral que empezó bastante temprano y que ya tiene a unos cuantos políticos haciendo cuentas para lograr la victoria.

El polémico empresario señaló además que si gana la presidencia no haría la posesión el 7 de agosto en Bogotá, como usualmente se ha hecho a lo largo de la historia demócrata del país, sino que iría al pueblo más pobre del país y allí la haría con su círculo cercano.

“La vamos a hacer en el pueblo más pobre de Colombia, nos vamos a ahorrar esos 1.500 millones de pesos que se tiran estos politiqueros allá dando champaña y whisky, y cámara y acción y televisión, eso ¡pa’ que! Los únicos que van son mi mamá, mi esposa, mis hijos y el presidente del Senado, que actúa como validador del acta de posesión, como un notario. No es más, es no se necesita gastar nada”, le dijo a Semana.

En otra entrevista, esta vez con diario El Tiempo, el exalcalde aseguró que ganará las elecciones en primera vuelta. “La gente me tergiversa todo. Segunda vuelta no va a haber porque yo voy a ganar en primera vuelta. O, ¿a quién le van a entregar la chequera de Colombia?, ¿a Petro?, ¿a Camilo Romero?, ¿a Fajardo? Mire el desastre que hizo en Hidroituango”, expresó.

Allí también dejó en claro que no iba a formar parte de ninguna coalición política. “La intención es cumplir con la palabra. El ciudadano me entregó un mandato, me dijo: ‘Rodolfo yo le firmo para que usted sea candidato’, él no me firmó para que yo haga coaliciones, eso son trampas”, explicó Hernández a El Tiempo.

El pasado miércoles, 3 de noviembre, el senador y precandidato presidencial Gustavo Petro invitó al exalcalde de Bucaramanga a estar en el Pacto Histórico. Esto, por lo que dijo Hernández en Noticias Caracol, sobre que si él perdía las elecciones en primera vuelta apoyaría al líder de la Colombia Humana en la segunda vuelta.

“Lo que yo tengo en el imaginario mío es que Petro tiene preciso lo que hay que hacer, no sé si lo haga”, dijo el también candidato presidencial.

Ante estas declaraciones, que se emitieron el 23 de octubre por el noticiero, Petro trinó: “Gracias Rodolfo Hernández. Siempre serás bienvenido en los equipos del gobierno que cambiará a Colombia”.

Sin embargo, la invitación del político de izquierda fue rápidamente rechazada por el empresario que desestimó estar en cualquier coalición. “Mi única coalición será con los colombianos. Gracias por la invitación Gustavo Petro pero #UnCompletoDescaroEs que sigan engañando a los colombianos con el cuentico de las coaliciones”, sostuvo.

Hernández también rechazó a la Coalición de la Esperanza de paso, pese a que este 3 de noviembre estuvo acompañando al precandidato de esa alianza, Juan Fernando Cristo, a visitar uno de los ETCR que se conformaron tras la firma del Acuerdo Final de Paz, y allí el empresario anunció su compromiso para su implementación.

Dejó claro que las visitas y los encuentros son sólo para generar alianzas para la recolección de firmas para su candidatura y así llegar a más personas con la propuesta política que lo ha respaldado desde siempre.

