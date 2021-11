Una mujer fue asesinada en inmediaciones del centro comercial Titán Plaza, en Bogotá

Mujer fue asesinada en inmediaciones del centro comercial Titán Plaza en Bogotá. Foto: archivo

Este viernes 5 de noviembre, falleció una mujer de aproximadamente 34 años en el Hospital de Engativá luego de resultar herida tras recibir varios impactos de bala, en lo que se presume fue un atentado sicarial perpetrado en inmediaciones del centro comercial Titán Plaza, al noroccidente de Bogotá.

Según información entregada por las autoridades, la mujer, que habría sido abordada cerca de las 2:30 p. m. por un sujeto que le disparó en reiteradas oportunidades cerca de la Calle 80 con Av. Boyacá, fue auxiliada por miembros de la Policía que se encontraban en el lugar de los hechos y trasladada al centro asistencial, donde murió por la gravedad de las heridas.

“El sujeto que ocasionó este hecho huyó del sector. En este momento estamos con Policía Judicial y de Inteligencia adelantando labores de recolección de información para dar con la identificación del agresor”, señaló el comandante de Seguridad Ciudadana de la Policía Metropolitana de Bogotá, Cesar Salgar.

Asimismo, el comandante indicó que se desconoce la identidad de la mujer asesinada en estos hechos, los cuales se habrían presentado, presuntamente, por un ajuste de cuentas, indicando que los médicos encontraron una certificación de pérdida de documento con un nombre y un número que no coinciden con los datos de la víctima.

Según información entregada por los testigo, se escucharon al menos cuatro disparos que ocasionaron el pánico entre algunos ciudadanos que se encontraban en el sector. Los hechos son materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación con el propósito de establecer los móviles y dar con los responsables de esta asesinato.

“Se tiene la información del arma de fuego pero no el calibre, el sujeto huye y lo estaban esperando en una motocicleta, estamos revisando cámaras de todo el comercio, lo que hemos podido evidenciar es que no se le hurta nada y no se le llevan nada”, indicó el comandante Salgar.

Encuesta revela que en Bogotá los ciudadanos se sienten más acorralados por la delincuencia que hace cuatro años

La oleada de inseguridad en la capital colombiana se manifestó en la opinión de los residentes de la ciudad con la peor percepción de seguridad de los últimos cuatro años, de acuerdo con la encuesta Bogotá Cómo Vamos, realizada por la Casa Editorial El Tiempo, la Cámara de Comercio de Bogotá, la Universidad Javeriana y la Fundación Corona, en octubre pasado.

De las 6.100 personas consultadas en el estudio más reciente, que se llevó a cabo en agosto, solo el 4 % señaló sentirse seguro en la ciudad, el resultado más desfavorable desde 2017.

En la encuesta previa, que se llevó a cabo en febrero de este año, el índice fue del 9 %; en el segundo semestre de 2020, solo el 7 % de los consultados se sentía seguro en la ciudad.

Mientras que en 2019, en un contexto fuera de la pandemia del nuevo coronavirus, el índice era del 27 %, del 15 % en 2018 y del 19 % en 2017, según los resultados que ha publicado en su página web Bogotá Cómo Vamos.

