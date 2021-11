El Partido Conservador “ungió a Barguil” para que no haya debate: Mauricio Cárdenas

En la imagen, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Foto: Colprensa

La confirmación del senador David Barguil como candidato presidencial del Partido Conservador sigue levantando comentarios críticos de diversos sectores, incluidos aquellos que son o han sido aliados de la colectividad. Entre estos últimos se cuenta el exministro de Hacienda Mauricio Cárdenas Santamaría.

El también precandidato presidencial se refirió este viernes a la decisión del Directorio Nacional Conservador, que fue el que finalmente se inclinó por quien alguna vez fuera presidente del movimiento, en vez de su persona. En su concepto, la misma “fue totalmente equivocada e inconveniente”, pues no dio lugar al debate entre aspirantes.

En declaraciones recogidas por Blu Radio, Cárdenas advirtió que el movimiento “se equivocó porque los partidos crecen es sobre la base de la diversidad. Yo había propuesto que hiciéramos un mecanismo de consulta y después dijeron que no había tiempo. Dije que encuesta y el partido dice no, para rápidamente ungir a Barguil y que no haya debate, entre otras cosas, porque pensamos distinto”.

Lo anterior, pues el exministro insiste en que su visión del conservatismo es mucho más moderna, progresista y de centro, mientras que la de Barguil va más por el camino que está tomando el partido en la actualidad, y que en sus palabras es “retrógrado”.

Valga recordar que, el exministro oficializó su precandidatura presidencial el pasado jueves 21 de octubre durante el V Congreso de la Asociación Colombiana de Minería que se realizó en Cartagena.

En ese evento, el exfuncionario, quien acumula experiencia en cuatro carteras públicas, y reconoce su línea conservadora, manifestó que su campaña será independiente, pues no tendrá compromiso con ningún movimiento político o con algún expresidente.

Cárdenas igualmente aseguró que, de llegar a la Casa de Nariño, su mandato estaría nutrido de diversidad, de personas “que incluso piensen distinto”, porque para él es fundamental “tender puentes”.

“El próximo presidente de Colombia debe ser un alguien que refleje más valores que conocimientos, esta debe ser una elección de valores, debemos buscar un presidente que genere unidad, que transmita humildad, que tenga al mismo tiempo una gran tolerancia por la diversidad que hay en Colombia y que ante todo, inspire a toda una nación a unirse alrededor de unos propósitos comunes”, había manifestado previamente el exministro durante el sexto Congreso Empresarial Colombiano de la Andi realizado en agosto pasado.

Durante el Congreso de la Asociación Colombiana de Minería, Cárdenas también dejó en claro que rechaza las divisiones que se han generado social, política, económica y culturalmente en Colombia, por lo que planteó la necesidad del país de tener nuevos liderazgos que sean prácticos y efectivos.

“El país está con una pobreza que se disparó. Hay un problema de desempleo muy fuerte (…) El gran problema es que hay muchísima gente que tiene un ingreso que ni alcanza el salario mínimo; en esta actual coyuntura, deben mantenerse unos parámetros que no vayan a convertirse en otra fuente de problemas para el país”, señaló el exministro de Hacienda, resaltando la importancia de que en el país se maneje de manera adecuada la economía, así lo reportó revista Alternativa.

Por otra parte, está el Directorio Nacional Conservador, que proclamó el 4 de noviembre, por unanimidad, al senador David Barguil como su candidato único a la Presidencia de la República. “Vamos a luchar por enfrentar la pobreza en Colombia”, fue una de las frases que lanzó el congresista en medio del evento.

Además, resaltó el trabajo de los jóvenes, el empoderamiento de las mujeres y respaldó las “banderas y el mandato conservador”. Barguil se proyectaba desde hace semanas como el ganador de esa candidatura en la que también quisieron entrar el exministro Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, Jorge Ospina Sardi, Gustavo Rincón, Efraín Cepeda y el exgobernador del Valle, Ubeimar Delgado.

“Es un mandato a las regiones de Colombia, a mi Caribe colombiano (...) sobre todo es un mensaje que reivindica que los principios y valores del partido están más vigentes que nunca. Vamos a recorrer cada rincón de Colombia levantando la bandera (...) creemos en Dios, en la familia y la vamos a defender”, señaló el conservador.

SEGUIR LEYENDO: