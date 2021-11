Ariel Ávila le insiste a Margarita Rosa de Francisco que se lance al Congreso: “Es una mujer preparada, que se lo ha ganado”

El politólogo y actual candidato al Senado por el partido Alianza Verde, Ariel Ávila, se sumó a las voces que le hacen un llamado a la actriz y presentadora, Margarita Rosa de Francisco para que se lance al ruedo electoral, específicamente al legislativo, dijo en diálogo con KienyKe.

Aunque Ávila pertenece al partido que estaba en la Coalición de la Esperanza y que se conoció que ahora dejará en libertad a sus miembros para que apoyen al candidato que desean, sí pidió que ojalá De Francisco llegue a ser cabeza de lista por su trayectoria. “Yo esperaría que Margarita Rosa de Francisco sea la cabeza de lista del Pacto Histórico. Es una mujer preparada, que se lo ha ganado y eso me parece bien”.

El politólogo siguió su invitación: “si le llega este video, hermana, láncese”. En entrevista con ese medio agregó que los artistas o celebridades deben evaluar si están siendo usados o no por los políticos y evaluar si cuentan o no con las capacidades.

Recientemente la actriz, quien ya ha repetido en varias ocasiones que no quiere lanzarse a la política, puso a hablar a sus seguidores y también a sus no partidarios en redes sociales. Esta vez, la actriz se pronunció sobre el anuncio de la deportista Caterine Ibargüen de lanzarse al Senado de la República por el partido de la U, y además aprovechó su trino para despacharse en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

“No sé qué tusa es peor: si la que tengo por ver a Caterine Ibargüen encabezando la lista del partido de la U o la de ver a la alcaldesa Claudia López y a Angélica Lozano cada vez más derechizadas. Ya sé, aquí algunos tienen tusa por mi mamertismo. Bueno, entonces me entienden”, escribió la también presentadora a través de Twitter.

Por su parte, en entrevista con Infobae, Catherine dijo que no la detienen los comentarios de los demás. “Yo creo que si yo en la vida me hubiera detenido a las críticas, a lo mejor nunca hubiera conseguido una medalla olímpica porque hay gente que intenta destruir, hay gente que no está para para ayudar a avanzar, sino para detener las buenas iniciativas y ese no es mi caso, cuento con el gran apoyo de la doctora -Dilian Francisca-”.

Para algunos internautas, es evidente que, aunque lo niegue, la actriz está interesada en entrar al mundo de la política, sin embargo, de nuevo, la también columnista aseguró que no quiere hacer parte de este tipo de labores. “Con el reinado me bastó”, argumentó.

“En todos los tonos: no quiero ser senadora ni candidata a nada (con el reinado me bastó) ni quiero nunca tener un cargo público en ningún gobierno. Mi compromiso político está en mi independencia como ciudadana y eso es bastante”, escribió la Margarita, recordada por, entre otras cosas, darle vida a ‘La gaviota’, en la clásica novela colombiana, ‘Café con aroma de mujer’.

“Esta es la primera vez que Margarita Rosa de Francisco asiste e interviene en una reunión del Pacto Histórico. Dijo que su conciencia no le permitía seguir en zona de confort mientras el país se caía a pedazos”, reveló el senador Gustavo Bolívar al hablar del encuentro en el que también estuvieron personalidades como Isabel Zuleta, Beto Coral y Claudia Zea.

Cuándo hizo pública la imagen del encuentro, el también guionista aseguró que se trató de un ‘viernes de conspiretas’, y que de aquella reunión saldría una ‘noticia bomba’. “Ninguno pidió carne para no contribuir con la deforestación de la Amazonía. Los pitillos son de cartón. Y la Coca-cola es de Warren Buffett el mayor filántropo del mundo. Ha regalado más de 46 mil millones de dólares a las comunidades más pobres”, escribió.

