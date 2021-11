Tres menores quemados por explosión de torre de energía en Cartagena

La descarga eléctrica también generó daños en dos viviendas del sector 11 de noviembre del barrio Olaya Herrera, Cartagena. Foto tomada de Mundo Noticias

Los familiares de tres menores de edad del barrio Olaya Herrera, en Cartagena, están angustiados ante el delicado estado de salud de los niños que resultaron quemados por una fuerte descarga eléctrica. La explosión de una torre de energía del sector impactó a los pequeños que jugaban en la calle y les causó quemaduras de segundo y tercer grado en diferentes partes de sus cuerpos.

El hecho ocurrió, exactamente, en el sector 11 de noviembre del barrio Olaya Herrera, cuando la torre número 34 del cableado eléctrico, que pertenece a la empresa Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), explotó y generó un arco energizado que quemó a tres menores de edad que se encontraban jugando frente a sus casas.

Sonia Mena, una líder del sector, explicó a Alerta Caribe lo sucedido. “A mí me vinieron avisar que un cilindro se había explotado y había matado a un niño, cuando yo llego un vecino me dice que no fue cilindro si no que una descarga eléctrica de la torre 34 del cableado de ISA hizo una explosión. Me dijeron que eso parecía un meteorito, la descarga cayó al suelo y alcanzó a los niños que estaban jugando”, señaló la mujer y luego agregó que un vecino salvó a uno de los niños que tenía todo el cuerpo prendido por las llamas, lanzándole un colchón, el cual también terminó quemado.

Por ahora, se sabe que los tres menores permanecen hospitalizados y bajo cuidado médico ante la gravedad de las quemaduras en el Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, dos de ellos presentan mayor gravedad ante las quemaduras. Los niños, según pudo establecer el medio regional Mundo Noticias, tienen 5, 7 y 8 años de edad y pertenecerían a un solo núcleo familiar.

La mujer insistió en que la comunidad se queja constantemente del mal estado del cableado de la empresa ISA y le reclaman que estos no queden en el aire, pues en los hogares de los habitantes hay fuertes descargas que, a veces, queman los focos. “Pedimos al alcalde que se apersone de eso, es grave lo que pasó, los niños están muy graves”.

Por su parte, Julio González, arquitecto de la Oficina de Gestión del Riesgo y Desastre de Cartagena, llegó hasta el lugar para inspeccionar lo sucedido y señaló al medio regional que están “esperando que la empresa ISA entregue el dictamen de lo que pasó. Ellos volaron, tenemos las historias contadas por los vecinos, incluso las chispas llegaron a alcanzar viviendas cercanas”.

Efectivamente, en dos viviendas del sector, que dependían de este cableado eléctrico, varios electrodomésticos y enseres se dañaron ante la descarga de energía.

El Universal habló con un hermano de los menores afectados y este les aseguró que los menores que están más graves responden a los nombres de Keiner y Johany Andrés Monterrosa.

ISA se pronunció ante los hechos y señaló que se está llevando a cabo una investigación:

ISA INTERCOLOMBIA lamenta profundamente el accidente en el cual resultaron heridos tres menores de edad, en el barrio 11 de Noviembre de la ciudad de Cartagena, en la mañana de este miércoles.

De acuerdo con lo reportado por las comunidades, la Compañía se encuentra adelantando las investigaciones que determinen las causas del accidente.

Las estructuras existentes fueron construidas cumpliendo con las distancias de seguridad requeridas y establecidas en los reglamentos técnicos nacionales e internacionales para preservar la vida de las personas. Así mismo, ISA INTERCOLOMBIA ejecuta los mantenimientos preventivos periódicos con el propósito de prestar un servicio de energía segura y confiable a los cartageneros. Desde la construcción de la línea de transmisión en 2013, no se han presentado situaciones que comprometan la salud de las personas que viven en los barrios aledaños.

Tan pronto como contemos con mayor información, la estaremos comunicando públicamente.

SEGUIR LEYENDO: