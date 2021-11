Ladrón terminó en el hospital luego de recibir una brutal golpiza en Bogotá. Captura de pantalla (Noticias Caracol)

Un nuevo caso de justicia por mano propia tuvo lugar en el barrio 20 de julio de Bogotá. Un hombre, que acababa de robar un supermercado, fue interceptado por la comunidad, quienes le propinaron una dura golpiza que lo dejó en el hospital.

Según pudo conocer el ‘Ojo de la Noche’, de Noticias Caracol, los vecinos de la zona fueron testigos del hurto en el noroccidente de la capital, por lo que, cuando este intentó huir, recibió agresiones con piedras y palos, razón por la que luego debió ser trasladado a un centro de salud. Su cómplice, quien tomó otro camino, sí logró escapar del lugar.

En los videos de las cámaras de seguridad se puede observar cuando el sujeto, que según algunos ciudadanos sería reincidente, ingresa al establecimiento comercial, intimida a una de las empleadas y se lleva el dinero de la caja.

Este tipo de hechos, en los que los ciudadanos agreden a los delincuentes, se han vuelto recurrentes en los últimos tiempos. Así lo demostró la última Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Dane, que dejó en evidencia el aumento en la percepción de inseguridad en el país, así como la poca credibilidad de la población en las autoridades.

La tasa de denuncia, por ejemplo, se ubicó en 27,1 % a nivel nacional; en cabeceras llegó al 30,2 y en centros poblados y rural disperso fue de 13,9. Esto significa que más del 70 % de las personas no denuncia los delitos: solo 3 de cada 10 personas reportaron los delitos de los cuales son víctimas. Y en la mayoría de los casos, las personas encuestadas señalaron que consideran que las autoridades no hacen nada o, por el contrario, prefieren hacer justicia por mano propia.

Por ejemplo en hurto a residencias, el 44,6 % no denunció pues no creyó que las autoridades hicieran algo respecto a lo sucedido, en este mismo sentido el 49,9 por ciento de las víctimas de hurto en las calles no denuncia; mientras tanto 43,4 % de los afectados por hurto de vehículos tampoco instauro un proceso, al igual que el 31,1 % de las víctimas de riñas; el 27,4 % de las de extorsión y el 18,3 de las de incidentes de seguridad informática.

Otros de los aspectos a tener en cuenta en los resultados es que Bogotá junto a Cartagena y Cúcuta fueron las ciudades con las peores percepciones de inseguridad del país; aunque, cabe resaltar, obtuvo mejores números que en 2019, previo al inicio de la emergencia sanitaria por el covid-19 en Colombia y en el mundo.

En lo corrido del presente año, la capital fue la peor librada, ya que el 77,8 % de los consultados señaló que se sentía inseguro, frente al 84 % del 2019; le siguió Cúcuta con un 73,5 %; Cartagena con un 72,2 % y Pasto con un 71,6 %.

QUEDÓ EN LIBERTAD Y A LOS POCOS MINUTOS FUE ASESINADO:

Los hechos sucedieron en la localidad de Kennedy, en Bogotá, luego de que la víctima saliera en libertad por orden de un juez de una Unidad de Reacción Inmediata (URI) en esa zona de la ciudad. El hombre había sido capturado por el porte de un arma de fogueo modificada con acero en la punta; sin embargo, al final el togado no consideró que este fuera un motivo suficiente para quitarle su libertad.

Cuando quedó en libertad, en horas de la noche y cerca a la estación de Policía, este fue atacado a sangre fría por un delincuente armado, quien le disparó varias veces hasta dejarlo sin vida en plena vía pública. En un video, que fue revelado por Noticias Caracol, se observa que el victimario le propina un primer disparo al recién liberado, quien cayó al suelo. El agresor salió corriendo en primera instancia, pero luego regresa y accina su arma en repetidas ocasiones.

