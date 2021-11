Jorge Iván Ospina celebró que su revocatoria no prosperó: “Para los que están molestos, no dejaremos de trabajar”

El Comité ‘Cali Primero’ que buscaba la revocatoria del alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, anunció que no alcanzaron el umbral de firmas necesarias para convocar un referendo en el que se definiría por votación si Ospina era removido del cargo a un año de terminar su mandato.

La campaña que incluso necesitó a un alcalde adhoc (el ministro de Justicia Wilson Ruíz), alcanzó solo 75.500 firmas de las 90 mil necesarias. En total, llenaron 19 libros en toda la ciudad que sería entregado al Consejo Nacional Electoral (CNE) para su revisión.

“Gracias a todos los caleños y caleñas que nos creyeron y que respaldaron. Nos disculpamos por no haber alcanzado el objetivo, pero como comité ciudadano, estamos más que seguros que cumplimos con nuestra propuesta, lastimosamente no alcanzamos la cifra requerida”, se lee en el comunicado que compartieron.

Por su parte, el alcalde Jorge Iván Ospina se pronunció en su cuenta de Twitter agradeciéndole a las personas que no firmaron en su contra y le dejó un mensaje a las personas que no apoyan su administración:

“A las grandes mayorías de Caleños y Caleñas que no firmaron para la revocatoria de mandato que tengo por voto popular GRACIAS, para quienes firmaron y están muy molestos por todo lo que hemos vivido, aunque que me tocara gobernar en pandemia y estallido social Les quiero decir que no dejaremos de trabajar un minuto para que mediante el esfuerzo y resultado podamos lograr recuperar su confianza Las angustias todas, pero la fuerza inagotable de nuestro pueblo volverá a hacer brillar a la amada Cali”.