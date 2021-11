Cifra de migrantes en Necoclí baja a 400 y Gobierno de por superado la emergencia

Imagen de archivo. Migrantes, en su mayoría haitianos, caminan para abordar los botes que los llevarán a Acandí, para cruzar a Panamá y continuar su viaje hacia Estados Unidos, en Necoclí, Colombia. 23 de septiembre de 2021. REUTERS/Luisa Gonzalez

Necoclí, Antioquia, es un municipio que, durante los últimos meses, ha estado bajo la observación de las autoridades migratorias ante la presencia de miles de personas de nacionalidad extranjera que llegan a esta zona del país para continuar su viaje hacia Centroamérica y llegar a los Estados Unidos.

En el municipio se declaró crisis humanitaria ante la presencia de hasta 20 mil migrantes realizando tránsito, cabe señalar que, las autoridades municipales reseñaron que diariamente llegaban más de 1.000 personas al territorio, pero las autoridades solo podían movilizar a máximo 500 hacia Panamá.

Sin embargo, en la mañana de este jueves, se conoció que la cifra de migrantes en este municipio disminuyó y, actualmente, hay 400 personas. Según la Gerencia de Fronteras del Gobierno Nacional, esta nueva información da un parte de tranquilidad sobre la situación en Necoclí y señalaron que emergencia ya “no es una realidad”, luego de casi cuatro meses de represamiento.

Lucas Gómez, gerente de Fronteras, explicó que la disminución en la llegada de migrantes a esta zona de nuestro país se debe a varios factores, pero el principal sería el endurecimiento de las medidas por parte de Estados Unidos a la hora de admitir ciudadanos haitianos en su país.

“Desde Necoclí podemos afirmar que la emergencia humanitaria que tuvimos en las pasadas semanas, ya no es una realidad (...) Esto se debe a diferentes razones: un flujo constante de las personas hacia Norteamérica, los anunciados del gobierno de Joe Biden con mayores restricciones para los haitianos hizo que disminuyera su llegada desde el sur del continente”, además, destacó las labores de Migración Colombia y Cancillería para superar la crisis.

“La conclusión más informante de esto es que el trabajo coordinado con cooperación internacional permitió hacer frente a un escenario muy difícil en el municipio de Necoclí”, señaló el funcionario.

Sin embargo, esta nueva situación no hará que las instituciones dejen de tomar medidas ante la llegada de migrantes. Desde el Gobierno nacional aseguraron que se seguirán llevando a cabo acciones para evitar que se vuelva a presentar una emergencia migratoria y, por otro lado, impulsarán el turismo, uno de los principales sectores económicos de Necoclí.

“Una de las grandes apuestas es generar opciones sostenibles. Es un municipio que históricamente ha vivido del turismo y de sus maravillas naturales. Nuestro compromiso es generar las condiciones para que no volvamos a tener estos escenarios”, explicó Gómez, gerente de Fronteras.

Cabe resaltar que la emergencia migratoria generó que muchos migrantes optarán por tomar lanchas ilegales hacia Panamá para seguir con su viaje. Sin embargo, estos vehículos pueden tener accidentes como la más reciente tragedia que dejó tres muertos y seis desaparecidos en el mar, entre ellos, un bebé de ocho meses. El naufragio se dio cerca de Cabo Tiburón, cerca de la frontera con Panamá; en esta embarcación viajaban 30 pasajeros cubanos, haitianos y venezolanos.

Ante esta difícil situación que enfrentó el municipio, la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, se pronunció señalando que “ningún país puede convertirse en un país sándwich. Lo que nos pasa en Necoclí es producto que Ecuador los dejó subir, pero Panamá no los puede absorber a todos. Panamá dice ‘yo no puedo recibir más porque Costa Rica no me los deja pasar’, y así sucesivamente. Pero mientras tanto son miles de personas sufriendo y con el riesgo enorme de perder la vida como lo estamos viendo hoy tan dolorosamente”.

