Con foto, concejala de Cali denunció deficiencias en la comida del PAE en la ciudad y el alcalde afirmó que la imagen era falsa

La concejala de Cali, Ana Erazo del Polo Democrático, compartió una foto este martes de un desayuno que habrían servido en un colegio al oriente de la ciudad y que pertenecería al Programa de Alimentación Escolar (PAE). Lo llamativo es que el plato contiene una cucharada de arroz y un pedazo pequeño de lo que parece pollo.

“@JorgeIvanOspina lo invito a que usted desayune de esta manera. ¡Esto es miserable! Es el desayuno de hoy en la Institución Educativa Santa Rosa en el distrito de aguablanca. @darwinlenis ya son muchas las quejas por el PAE. @personeriacali @ContraloriaCali”, escribió Erazo. Ante esto el alcalde Jorge Iván Ospina le respondió acusándola de mentir con la imagen.

“Me dicen que es absolutamente falsa la foto que subió @AnaErazoR sobre los desayunos en una Institución Educativa de la ciudad. El tema debe ir a @FiscaliaCol La verdad es lo único que se pide . Jamás debemos aceptar una alimentación inapropiada para nuestros niños”, argumentó el alcalde.

Pero la cabildante del Polo le volvió a contestar defendiendo la publicación y le dijo a Ospina que “abriera los ojos” sobre las contrataciones que se hacen en su alcaldía. “¡La foto no es falsa alcalde! No vuelva esto un asunto político que con la dignidad de la gente no se juega. Lleve esto dónde debe ser y abra los ojos sobre las contrataciones que hace su administración”.

De hecho, un usuario le respondió a Ospina y le aseguró que trabajaba en ese colegio ubicado en el Distrito de Aguablanca. “Si quiere le mando más fotos, NO debemos tapar ni acolitar ese negocio tan bueno del PAE. YO trabajo en ese colegio y no somos corruptos no necesitamos mentir.

Erazo le volvió a responder a Ospina diciéndole que denuncie ante la Fiscalía lo que pasa con el PAE, “si no es así con gusto me retracto”.

Recientemente el alcalde de Cali estuvo en otra polémica por el almuerzo con Gustavo Petro y Hollman Morris ya que criticaron que el mandatario llevara un costoso reloj que avaluaron en 100 millones de pesos.

Por su parte, Jorge Iván se refirió al tema en Blu Radio y dijo que se trataba de un reloj marca Hublot que costaba 2.500 dólares (poco más de nueve millones de pesos) y no uno de 140 millones como señalaron algunos contradictores. “El que hace la denuncia debe saber de relojes caros. Realmente soy un hombre sencillo y no usaría un reloj de esos”, dijo ante la emisora.

Por otro lado, el encuentro con Petro sigue siendo tema de conversación. La representante a la Cámara por el Valle, Catalina Ortiz, del partido Verde (el mismo que el de Ospina) le respondió al precandidato de la Colombia Humana después de que él afirmara que la reacción de ella fue peor que la de María Fernanda Cabal.

“Repito. La gente tiene derecho a saber que el Alcalde @JorgeIvanOspina almorzó con el candidato presidencial @petrogustavo Y alguien duda de su cercanía política? Recordémosla en esta época pre-electoral. Punto”.

Por su parte, María Antonia Pardo, directora de comunicaciones de Gustavo Petro explicó que el almuerzo lo organizó la editorial Planeta y que se extendió la invitación a Morris, quien es coautor del libro de Petro y al alcalde. “Se trata de la Feria del Libro de Cali. Se habló del libro, no de política”.

La Silla Vacía aseguró sobre esta reunión que una persona cercana a Petro le dijo que en dos ocasiones se había intentado concretar una reunión con el alcalde Ospina. También ese medio aseguró que la alcaldía indicó que el encuentro fue de carácter privado.

