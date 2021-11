“No era cualquier regalo, eran patinetas, carros eléctricos y bicicletas”: comunidad de Nueva Antioquia lamenta captura de ‘Otoniel’

27-10-2021 El narcotraficante y líder del Clan del Golfo, alias 'Otoniel', en prisión. POLITICA ESPAÑA EUROPA MADRID INTERNACIONAL TWITTER @IVANDUQUE

El pasado 23 de octubre una operación conjunta de la Fuerza Pública logró la captura de Dairo Antonio Úsuga, conocido en el panorama criminal con el alias de Otoniel. El presidente colombiano, Iván Duque, celebró la acción de los uniformados que dieron con el paradero del narcotraficante y cabecilla máximo del Clan del Golfo, y aseguró que este era el golpe más fuerte que se había dado al tráfico de drogas en Colombia desde la captura y muerte de Pablo Escobar. Los festejos por el operativo, sin embargo, no fueron las únicas reacciones, pues, la revista Semana resaltó el otro lado de la moneda: el de aquellos que lamentan la detención.

Según lo que detalló ese medio de comunicación, habitantes de Nueva Antioquia, a 77 kilómetros de Necoclí, consideran a alias Otoniel como un ‘guerrero del pueblo’, como alguien que siempre veló por el bienestar de la comunidad, pero que tenía una ideología diferente a la que se maneja desde ‘la maquinaria del Estado’. Lo que quedó plasmado en la publicación de la revista, basado en lo comentado por pobladores de esa zona, es que Úsuga, quien hasta antes de su captura se conocía como el hombre más buscado del país, solía ser muy especial y atento con la comunidad.

“Llegaban camiones cargados de regalos y los hombres que traían el recado simplemente decían: es del jefe. No preguntábamos más porque ya sabíamos de quién se trataba”, le dijo una de las lideresas de la región a Semana, luego de prevenir al medio de no revelar su identidad por miedo a represalias en su contra. Según destacó la mujer, el narcotraficante solía enviar regalos a los ciudadanos en medio de los festejos de fechas especiales, por ejemplo, la navidad, el día de la madre, entre otros.

La mujer que habló con la revista contó que no se trataba de regalos baratos y que, por el contrario, eran objetos de valor. “No era cualquier regalo, eran patinetas de las buenas, carros eléctricos, bicicletas, no es como regalan carritos y muñecas de esas de que compran en los baratillos de todo a mil”, aseguró para el portal en el que también, así mismo, recordó que al capo le gustaba contratar grupos musicales para que dieran serenatas en días como el de la Madre.

23-10-2021 El narcotraficante colombiano Dairo Antonio Úsuga, alias 'Otoniel'

Las acciones de Otoniel, dice la mujer, estaban basadas en el interés del capo de hacer que las personas de la zona sintieran que, a pesar de tener bajos recursos, no eran menos merecedoras de oportunidades en comparación con aquellos ciudadanos con mejores posiciones económicas y sociales. “Calmado, prudente pero muy receptivo, alguien que sabe escuchar”, comentaron para la revista ciudadanos que conocieron al ahora capturado criminal en su juventud.

Lo que explicó la revista, respecto a este aparente cariño sobre el narcotraficante, es que en esa zona viven algunos de los familiares de ‘Otoniel’, por lo que el señalado delincuente trataba de mantener la seguridad de esa región para proteger a ‘los suyos’, a toda costa. El respeto que sienten por Úsuga, revela la revista, además, tiene que ver con que para algunos de los pobladores de la zona los crímenes que se le atribuyen al hombre son falsos, desde el narcotráfico hasta la violencia sexual.

“No sé qué es lo que dicen que hizo en otros lados, pero acá nunca pasó (...) a las niñas del pueblo las respetaba (...) si llegase a ser verdad lo que dicen las autoridades sobre los pasos que cogió Dairo, es por culpa de la falta de oportunidades que tienen los jóvenes en la región, y ellos buscan su manera de salir adelante”, detallaron los ciudadanos que ofrecieron sus testimonios a Semana.

A esto previo, expuso la revista a través de lo declarado por los habitantes de la zona, se suman las supuestas acciones que hizo en bienestar de todos allí, por ejemplo, la construcción y arreglo de vías, lo que permitió el avance del comercio de una de las principales acciones económicas de la zona, como lo es el transporte de productos alimenticios y hasta madera.

Entre las ironías que rondan a este caso, se supo, gracias a la lideresa, que el hombre que traficaba con estupefacientes tenía una fundación para ayudar a los jóvenes para salir de la drogadicción. “Antes de permitir una ‘limpieza social’ con homicidios, él apoyaba las segundas oportunidades y facilitaba ayudas para la rehabilitación”, contó la fuente exclusiva de Semana que, además, recordó que con la ausencia de Úsuga la navidad de los niños ya no será la misma.





