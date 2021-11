Fernando Uribe se despacha contra La Equidad: “Premiamos a un equipo que nunca le interesó jugó al fútbol”

Fernando Uribe, inconforme con el arbitraje en el juego entre Millonarios FC y La Equidad. (captura de pantalla Win Sports)

Millonarios FC se mantiene segundo en la Liga BetPlay 2021 II, pero caer derrotado en sus dos últimos partidos genera preocupación en la hinchada, más allá de que los resultados no se le hayan dado aunque jugara bien. Los embajadores, que hasta hace poco eran líderes en la tabla de la reclasificación, que da un cupo a la Copa Libertadores 2022, perdieron el cupo con Atlético Nacional, de ahí que el panorama inquieta a algunos.

Los inconformes, sin embargo, no son solo los hinchas, también jugadores como Fernando Uribe. El goleador del cuadro capitalino no ocultó su disgusto por perder por la mínima diferencia ante La Equidad la noche del 30 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín. Pero el enojo no fue por la labor realizada junto con sus compañeros, sino por el modo de jugar de los aseguradores dado que, a juicio de él, desde que marcaron el único gol del partido quemaron tiempo.

“Millonarios intenta y lo hace, es el equipo con más tiempo efectivo de juego en Colombia con aciertos y errores, pero siempre con la intención de jugar y mantener el mayor tiempo posible la pelota en el tiempo de juego. Hoy se premia a un equipo que le gusta todo lo contrario, se está premiando el antifútbol”, comentó.

Quien premió a La Equidad, según Uribe, fue el árbitro árbitro Luis Matorel, al permitir que perdiera tiempo con el fin de evitar el empate del conjunto albiazul.

“Estamos premiando a un equipo que nunca le interesó jugar al fútbol, que vino desde el minuto cinco a hacer tiempo, a tirarse. Su arquero se demoraba en cada saque unos 15 segundos y lo vinieron a amonestar al 43 del segundo tiempo cuando el partido estaba por terminar, así que hizo lo que quiso”, sostuvo el pereirano.

Acerca de la derrota, el DT de Millonarios, Alberto Gamero comentó que lo dejó aburrido no haber ganado jugando ante su público, si bien reconoció que sus dirigidos dejaron todo en la cancha.

“Lo único que tengo hoy es tristeza y pena con la afición, pero también una tranquilidad por lo que hizo el equipo en la cancha, porque sí hubo un equipo proponiendo fue Millonarios. Jugamos un partido como lo pensamos, con Equidad con un bloque medio bajo y nosotros tratando de elaborar y abrir la cancha con paciencia. Hubo errores, pero también hubo ganas, Ideas hubo, fútbol hubo, queda corregir”, afirmó.

LA RECLASIFICACIÓN Y EL CUPO A LA LIBERTADORES

Colombia contará con cuatro cupos para el certamen futbolístico más importante a nivel de clubes en Sudamérica, dos para los campeones de la liga en el primer y segundo semestre, uno para el ganador de la Copa BetPlay y el último para el líder de la reclasificación, por ahora el Nacional.

Atlético Nacional es el primero en la reclasificación, con 75 puntos, pero detrás, con dos unidades menos, lo persigue como una sombra Millonarios. Así, pues, el conjunto verdolaga está clasificando a Libertadores de manera parcial.

Tabla de reclasificación

1. Atlético Nacional: 75 puntos

2. Millonarios FC: 73 puntos

3. Deportes Tolima: 69 puntos (clasificado a Copa Libertadores como campeón de la Liga BetPlay 2021-I)

4. Junior: 61 puntos.

Otra opción que tiene el conjunto verdolaga de clasificar al torneo continental el año próximo es venciendo al Deportes Pereira en la final de la Copa BetPlay, a la que avanzó luego de dejar al Deportivo Cali atrás en una polémica llave semifinal.

