“Si Montero me preguntara, le diría que no ataje más en Tolima, ante cualquier error se le pueden ir encima”: Juan Fernando Caicedo

Álvaro Montero no seguirá jugando con Deportes Tolima por el resto de la temporada 2021 del fútbol profesional colombiano. Si bien el portero guajiro tenía contrato con el club pijao hasta el 31 de diciembre de este año, las negociaciones con Millonarios FC lo tienen ya concentrado con el plantel de Alberto Gamero y conociendo la nómina embajadora, pese a que no pueda jugar un solo partido más por lo que resta del año.

Tras quedar por fuera de los convocados para enfrentar a América de Cali en la derrota que sufrió el vigente campeón de Colombia al mando del técnico Hernán Torres, su compañero en ataque, el delantero centro del equipo de Ibagué, Juan Fernando Caicedo, habló ante los micrófonos del programa deportivo el VBar de Caracol Radio y se pronunció acerca de la actualidad que atraviesa el exguardameta del combinado vinotinto y oro.

Reconoció que tiene una gran amistad con el espigado portero y que siente que les hará falta en el resto de la campaña pensando en clasificar a cuadrangulares finales para repetir título:

Montero sabe que soy un referente positivo en el club. Mi relación con él es extremadamente buena. Jamás colocaría algo en redes para atacar a un compañero. Hoy en día en las redes, y más si somos personas famosas, entre comillas, cualquier cosa que publiques puede interpretarse mal. Pienso que Montero tenía seis meses para firmar su contrato, lo hizo con Millonarios y no cometió nada ilegal. Nos va a hacer falta por el arquero que es y lo que ha ganado

Dando a entender que continuará por más tiempo en Tolima, Caicedo dijo que tiene una sensación atípica considerando que el próximo domingo 7 de noviembre se enfrentarán ante Millonarios en el estadio Manuel Murillo Toro por la fecha 18 de la Liga BetPlay II 2021:

Si Montero tiene que atajar o no es algo difícil porque se le puede hacer muy complicado a él. La próxima semana jugamos contra Millonarios y para nosotros atajaría un próximo arquero del rival. Yo pensaría en proteger al jugador, a mi compañero. Si Montero me lo preguntara, le diría que no ataje más. Ante cualquier error que pueda tener se le pueden ir encima. En este mundo del fútbol se juzga más de lo que se apoya