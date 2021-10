“Qué hago presidente para que me presten atención”: alcalde de Puerto Wilches clama ayuda tras emergencia invernal

En los últimos meses, Puerto Wilches, municipio del departamento de Santander, ha sido noticia porque ser uno de los lugares donde la petrolera ExxonMobil y Ecopetrol anunciaron que llevarán a cabo proyectos piloto de fracking para la extracción de petróleo. Sin embargo, en medio de la emergencia invernal que vive el país, el río Magdalena amenaza con inundar parte del municipio.

Fue el mismo alcalde de Puerto Wilches, Jairo Toquica, quien a través de un video clamó al Gobierno nacional invertir en un proyecto que él ya presentó para mitigar los efectos invernales.

“Llevo suplicándole, rogándole al Gobierno nacional, les presenté el proyecto, me están mamando gallo y miren la emergencia que tengo, ayúdenle a la comunidad hombre”, dijo el mandatario local. Así mismo comentó que hace 10 años se vivió una situación similar y cerca de 10 mil personas pueden estar en riesgo.

“Miren esta situación, son casi dos kilómetros así, y quieren que apoyemos el fracking, así quieren que sigamos siendo beneplácitos con ustedes, me he cansado con la señora alta consejera presidencial para las regiones, he estado en Casa de Nariño, entonces qué más tengo que hacer, esperar que se inunde Puerto Wilches, préstenos atención presidente Duque”, indicó Toquica.

“Se me va a meter el río al pueblo”, dice el alcalde de Puerto Wilches. Colombia reclama un Estado presente. #SOSPuertoWilches NO MÁS HUMILLACIÓN PARA LAS REGIONES Y COMUNIDADES ¡Compartamos este contenido! pic.twitter.com/ea9LusiBwX — Juan Manuel Galán 🔴 (@juanmanuelgalan) October 30, 2021

Inconformismo por proyectos fracking en Puerto Wilches

El Gobierno nacional viene trabajando en unos pilotos de fracking en Puerto Wilches que han sido rechazados por la comunidad. Recientemente anunciaron la asignación del segundo contrato para pilotos para esta práctica extractivista a la multinacional ExxonMobil denominado “Platero”, que se suma al primer contrato firmado con Ecopetrol para llevar a cabo el proyecto “Kalé”.

Por su parte, las organizaciones y líderes ambientales que se oponen a estos pilotos han denunciado ser víctimas de amenazas y ataques que ponen en riesgo su vida e integridad.

Durante estos meses ciudadanos del municipio y de otros cercanos, han protestado con el acompañamiento de la Alianza Colombia Libre de Fracking, y más después de que el relator especial de Naciones Unidas para el Medioambiente pidiera al Congreso la prohibición del fracking en Colombia.

“Este cacerolazo mantiene en pie la posición de los habitantes de Puerto Wilches y deja en claro que el fracking no tiene licencia social. Mientras en esas supuestas mesas de diálogo unos funcionarios de Bogotá negocian nuestros recursos, en los territorios exigimos que no se nos vulneren los derechos a un ambiente sano, y a una vida digna en armonía con la naturaleza”, afirmó Yuvelis Natalia Morales, estudiante de tecnología en manejo de recursos ambientales e integrante de Aguawil.

Por su parte, Hender Acuña, trabajador petrolero e integrante de Aguawil dijo: “El gobierno y Ecopetrol solo buscan explotar y afectar a las comunidades del Magdalena Medio, el proyecto Kalé será el principio del fin de nuestra agua, de la vida y el territorio como lo conocemos. La comunidad wilchense entrega un mensaje claro al gobierno, al país y al mundo: No queremos fracking en Puerto Wilches ni en ningún lugar”.

Según el ministro de Minas y Energía, Diego Meza, en las jornadas de socialización, Ecopetrol explicó a las autoridades, comunidades, grupos sociales y ambientales aspectos como el lugar donde se encontrará el pozo y los beneficios de la explotación comercial de los yacimientos no convencionales de petróleo y gas.

Así mismo, la empresa petrolera anunció que iniciará un monitoreo riguroso de Yacimientos No Convencionales en el municipio que medirá aire, agua y sismicidad, el cual tendrá una revisión antes, durante y después de la ejecución, que estará a cargo de laboratorios acreditados por el Ideam y el Instituto Colombiano del Petróleo de Ecopetrol.

SEGUIR LEYENDO: