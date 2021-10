Migración rescató a cuatro venezolanas secuestradas para ser explotadas en una red de modelaje webcam en Cúcuta

Migración rescató a tres venezolanas secuestradas para ser explotadas en una red de modelaje webcam en Cúcuta. Foto: Migración Colombia

El viernes pasado, un operativo de Migración Colombia y la Policía de Infancia y Adolescencia de Cúcuta dio con mujeres de nacionalidad venezolana encerradas en contra de su voluntad para trabajar en servicio de una red de modelaje webcam. Según la autoridad, cuatro mujeres eran obligadas a crear contenido para adultos en condiciones paupérrimas y sin poderse comunicar con sus allegados.

De acuerdo con Migración Colombia, las víctimas fueron halladas por denuncias ciudadanas y de fundaciones contra la trata de personas, las cuales ayudaron con notificar a las autoridades de la condición de las mujeres.

Según conoció la Unidad Investigativa de El Tiempo, durante la intervención de las autoridades, hacia la media mañana del viernes, los agentes se encontraron con que las mujeres estaban incomunicadas, sin comida y en condiciones de vida desfavorables. Todo esto, en una casa bajo llave en el sector de Torres de Cormoranes de la capital de Norte de Santander.

En el operativo, la Policía Nacional no logró capturas, pero sí se pudo retirar material probatorio que permitiría avanzar con la investigación y, posteriormente, la identificación y judicialización de las cabezas visibles del entramado criminal.

Según agentes del Grupo de Policía Judicial de Migración Colombia, en conversación con El Tiempo, se encontraron lámparas, cámaras, trípodes y maquillaje utilizado para grabar y transmitir el contenido erótico.

El involucramiento de la Policía de Infancia y Adolescencia de Cúcuta se requirió por la presencia de una menor de edad en el recinto. Junto a ella, se encontraban otras tres mujeres, entre ellas dos de tan solo 19 años de edad. En la casa también residía un bebé de 8 meses, quien aún no ha sido identificado como hijo de alguna de las víctimas de secuestro y explotación.

Según Migración Colombia, las mujeres, incluida la menor de edad, están siendo resguardadas en un sitio seguro. En el mismo, cuentan con acompañamiento psicológico, alimentación y atención médica. Según El Tiempo, una ONG les está ofreciendo comida y hospedaje.

Según Cristian Buitrago, secretario de Gobierno de Cúcuta, se han adelantado otros ocho operativos de este tipo para rescatar a víctimas de delitos como este. “Este operativo nació por las campañas de prevención que hacemos en los lugares públicos, para que la ciudadanía conozca y denuncie este delito que azota a la zona de frontera”, indicó el funcionario, según La Opinión.

Al mismo tiempo, las autoridades invitaron a la comunidad a realizar denuncias por los medios disponibles: las líneas gratuitas 122 y 018000522020, y por medio del botón de pánico de la App de Migración Colombia.

Reabren paso peatonal entre Colombia y Venezuela

Migración Colombia confirmó que ya está rigiendo la medida de pico y cédula en el puente Simón Bolívar, que conecta a Colombia con Venezuela en Norte de Santander. Lo anterior, tras la orden del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, quien finalmente permitió reiniciar el tránsito de personas entre ambos países.

La decisión la confirmó el delegado venezolano para los temas de frontera, Freddy Bernal, quien señaló que “ya la frontera está abierta en el horario desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Está abierta por órdenes de Nicolás Maduro”.

Dicho mensaje vino acompañado de dardos contra el Gobierno colombiano, al que el funcionario venezolano señala de haber dejado el proceso a medias: “Lamentablemente, las autoridades colombianas desaparecieron, hicimos una reunión y no volvieron, no volvieron a responder el teléfono, ni la Dian, ni Migración y nosotros no podíamos esperar a que eternamente Colombia se le ocurriera sentarse con nosotros”, dijo en una entrevista transmitida en Caracol Noticias.

